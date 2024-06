Montelepre (Pa): concorso della Baronessa

Domani, sbato 22 giugno, a partire dalle 21.00 a Montelepre, nel palermitano, si terrà il “Concorso della baronessa 2024”. Un evento che durerà fino al 24 giugno con eventi dedicati al concorso, che prende spunto da una tragica vicenda storica avvenuta nel XVI seolo. Sabato l’evento principale sarà dedicato alla nomina della baronessa di Montelepre.

L’evento si ispira alla vicenda che ruota attorno alla figura di Laura Lanza, baronessa di Carini, che fu vittima del primo femminicidio documentato della storia della Sicilia. La baronessa fu assassinata nel 1563 dal padre, il barone Cesare Lanza, con la presunta complicità del marito, il nobile Vincenzo La Grua, per motivi di “onore” e per presunte infedeltà della donna. L’evento storico, che diede anche spunto ad un film di grande successo: “L’amaro caso della Baronessa di Carini” con Ugo Pagliai e Vittorio Mezzogiorno, rappresenta un esempio emblematico di violenza sulle donne in un periodo storico nel quale la vita delle donne era dominata da costumi e norme sociali rigide, di stampo patriarcale, che non davano possibilità di alcuna libertà sentimentale e amorosa alle donne di allora, soprattutto se di nobili e ricche famiglie.

La tragica e violenta morte della baronessa Laura Lanza evidenzia la brutalità e l’ingiustizia radicata nella cultura e nella società del XVI secolo, un periodo storico nel quale le donne venivano trattate come oggetti di proprietà e dove l’onore della famiglia e del maschio poteva giustificare, senza il rischio di ripercussioni penali, qualsiasi atto in nome dell’onore e del buon nome della famiglia. La storia della baronessa Laura Lanza ci ricorda che la violenza di genere non è un fenomeno che nasce nei tempi moderni, ma ha radici lontanee profonde nella storia e nelle strutture della nostra società. Oggi, nonostantei tanti processi delle norme e delle leggi a tutela della donna. La violenza contro le donne rimane ancora un problema da risolvere, soprattutto da un punto di vista culturale e di rispetto per il prossimo che richiede un impegno continuo di tutta la società per l’uguaglianza di genere, l’educazione, la sensibilizzazione e la giustizia.

Ad organizzare l’evento di Montelepre a pochi chilometri da Palermo, è l’associazione culturale Ventimiglia Montelepre, fondata e presieduta dalla stilista Chaudry Zenap. La giuria è composta dal sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, in qualità di presidente della giuria che consegnerà simbolicamente le chiavi della città alla baronessa di Montelepre 2024. Nella giuria ci saranno anche: Antonio De Luca, sindaco di Giardinello; Andrea Giostra, psicologo, criminologoe scrittore; Diana Sapienza, imprenditricee promotrice dell’associazione culturali di Sicilia; Roberta Sparacello, fondatrie del blog e del marchio registrato “io barcollo manon mollo” e presidente dell’associazione “#insiemenonsimolla” e la signora Annamaria Di Piazza, mamma di Ania. Ospite della serata sarà l’attrice e regista Cinzia Rossi, vincitrice del concorso “Baronessa di Montelepre 2023”.

La serata sarà condotta da Valentina Placenti, femminista, giornalista, personaggio pubblico del mondo della moda e dello spettacolo. Tre saranno le giornate del festival dei Ventimiglia. Domani sera il concorso. Domenica 23 giugno il gran corteo storico multi-epocale per levie del centro storicodi Montelepre e luned’ 24 giugno la scacchiera vivente nella piazza principale del paese.