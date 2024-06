Messina: premiato l’alpinista Nunzio Bruno

“L’ascensione di una montagna non è uno sport. O meglio, lo è dal punto di vista fisico, ma la montagna è un avversario che non si può sfidare, la montagna però ascolta, passo dopo passo, lentamente tira fuori tutto quello che hai da dire. La montagna assieme alle nuvole ascolta soprattutto il motivo per cui sei lì. Voglio continuare a scalare montagne, il loro potente fascino e anche il loro inesorabile mutamento causato dal cambiamento climatico. La natura della montagna è forte, pura e incontaminata, ricca di quella spiritualità di cui abbiamo nuovamente bisogno, piena di energia in grado di cambiare le persone, in meglio. L’obiettivo è una sfida con me stesso ed ha un valore sociale, perché pone l’attenzione sulle malattie neurovegetative poco conosciute di cui soffrono molte persone”. A dirlo è stato Nunzio Bruno, scalatore messinese.

Bruno è stato presentato al pubblico da Domenico INterdonato, consigliere ANA sezione Sicilia, il quale gli ha chiesto di mostrare ai presenti la bandiera della Sicilia, che lo ha accompagnato su tutte le vette. La cerimonia si è conclusa con l’intervento del capogruppo degli alpini di Messina Giuseppe Minissale, la sobria cerimonia si è svolta nel piazzale di Forte Cavalli. “A Nunzio – ha dichiarato il capogruppo Minissale dono il nostro gagliardetto da portare nella sua prossima impresa. Abbiamo voluto premiare lo spirito nobile del progetto “In cima al mondo con me” e l’alpinista che ha saputo scalare le maggiori vette del mondo, dal Kilimanjaro in Africa, passando in Sud America con l’Aconcagua, per finire in Nepal con l’ottava montagna più alta del mondo il Manaslu.

L’alpinista Nunzio Bruno, ha 44 anni è una guida escursionistica, vive a Messina ed ha girato il mondo. Prima di scoprire l’amore per la montagna, lavorava in un altro campo. Ogni giorno sognava di cambiare vita, di mettersi alla prova. A un certo punto ha deciso di farlo davvero e si è ritrovato a 4.000 metri e a 20 gradi sotto zero, sulla montagna più alta del Marocco, il Jbel Toubkal.

Il viaggio alla scoperta di sé, è stato accompagnato dall’affetto della famiglia e soprattutto dalla grande forza della madre, a cui ha dedicato il progetto. Proprio a “Lei” che gli ha dato la vita, e che soffre di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), contro la quale lotta con un coraggio ed una forza che solo una Madre può avere. L’impegno è stato quello di raccogliere fondi per sostenere, promuovere la ricerca e aiutare le persone affette da SLA. Il progetto ha raccolto il supporto di importanti aziende siciliane, che hanno deciso di mettere a disposizione un piccolo budget, per far decollare l’ambizioso progetto. L’obiettivo è stato facile da raggiungere, ci sono volute 40 mila euro per completare il percorso delle tre vette e raggiungere la cima del Manaslu, l’operazione ha avuto la durata di 12 mesi.

Il gruppo è partito nell’ottobre del 2022 con la scalata del gigante africano, il Kilimanjaro (4 – 20 ottobre – 5.895 m), per poi spostarsi, tra gennaio e febbraio 2023 in sud America, per l’ascensione dell’Aconcagua (6.961 m), la vetta più alta dell’America e del vulcano attivo più alto del mondo Ojos de Salado (6.893 m). L’ultima tappa del viaggio si è svolta in Nepal, tra il settembre e l’ottobre del 2023, per ascendere il maestoso Manaslu (8.163 m), anche detto “la montagna dello spirito”. Bruno ha concluso: ”La preparazione del gruppo è iniziata sei mesi prima sull’Etna e poi sulle Dolomiti. Il progetto senza scopo di lucro, è stato un modo per rendermi testimone di un messaggio, che ha legato la natura all’amore ed ho voluto dedicarlo alle persone più deboli, in particolare ai malati di SLA, in nome dei valori che gli amanti della montagna sanno sempre esprimere, con naturalezza”.