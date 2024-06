Catania: ritorna il premio nazionale “Carlotta X Ail”

Ritorna a Catania il premio “Carlotta X AIL”, dedicato all’attività di ricerca scientifica, in memoria di Carlotta Reitano, socia, consigliera e volontaria AIL scomparsa prematuramente nel settembre del 2020.

Anche per l’anno 2024 la sezione etnea dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma ha indetto il riconoscimento nazionale che mette in palio un premio di 5.000 euro da assegnare a un giovane ricercatore ematologico under 40 che abbia svolto la sua attività di ricerca interamente presso una Istituzione italiana (Ospedale, Università, Centro di Ricerca, ecc). Saranno considerati prioritariamente gli studi sulle anemie emolitiche autoimmuni.

I lavori candidati dovranno essere stati oggetto di pubblicazione negli anni 2023 e 2024 o accettati dall’editore per la pubblicazione entro il 31 luglio 2024, su riviste internazionali peer-reviewed con un impact factor almeno >3. Il ricercatore candidato dovrà essere il primo o l’ultimo nome del lavoro presentato.

La documentazione da inviare dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, il curriculum vitae contenente l’elenco delle pubblicazioni, la copia del lavoro pubblicato o accettato per la pubblicazione (in quest’ultimo caso allegare anche lettera di accettazione del lavoro da parte dell’editore della rivista) in formato pdf. A valutare le pubblicazioni sarà una Commissione composta da cinque membri: presidente di AIL Nazionale, presidente di AIL Catania, un componente della UOC di Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo dell’AOU Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, direttore della Scuola di Specializzazione in Ematologia dell’Università degli Studi di Catania e l’architetto Alessandro Amaro. La Commissione concluderà la valutazione entro e non oltre il 5 settembre 2024. La premiazione della pubblicazione originale nell’ambito delle patologie ematologiche si terrà il 18 settembre 2024 a Catania.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata presso la Segreteria AIL Catania OdV – Via Santa Sofia 78, Padiglione 8 D2, 95123 Catania, tramite posta raccomandata e/o e-mail certificata all’indirizzo: ailcatania@pec.it, con l’indicazione: “Premio Carlotta per AIL”.