Isola delle Femmine (Pa): “La luce negli anni dei Di Maggio”

Mostra di antichi lumi e candelabri ad Isola delle Femmine nella casa museo Joe Di Maggio. Un appuntamento promosso dalla sede di BCsicilia. Alla mostra “La luce negli anni dei Di Maggio” saranno esposti oggetti di fine Ottocento e inizio Novecento per l’uso quotidiano delle famiglie, nel periodo in cui la famiglia del mitico campione di baseball Joe Di Maggio risiedeva ancora a Isola delle Femmine, prima di trasferirsi in America.

Si potranno ammirare lumi e candelabri in ceramica in ottone e in legno all’interno del quale si versava l’olio che, successivamente, veniva acecso con una specie di stoppino realizzato con materiale vegetale o striscec di tela, inoltre lumi in ottone a petrolio e lampade a carburo di calcio. Tutti gli oggetti sono provenienti dalla collezione privata di Agata Sandrone. La mostra si terrà nella casa Museo Joe Di Maggio a Isola delle Femmine dalle 17.00 alle 22.00 il sabato e la domenica 23 dalle 10.00 alle 12.30 con ingresso libero.