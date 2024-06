Gravina (Ct): il concerto d’estate all’auditorium Musco

L’auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania ha ospitato il concerto d’estate. Un appuntamento nato da un’idea dell’IOS Angelo Musco e realizzato grazie al patrocinio del comune di Gravina. L’evento, diretto dal professore Emanuele Celone, ha visto la collaborazione dei docenti Chiara Bonaventura, che è stata anche la presentatrice, Stefania Sgroi e Luca Zàrbano. Sono state proposte musiche di Caruso, Cohen, De Haan, Djawadi, Farr, Houston, Sheldon e Williams.

La prima parte dello spettacolo ha proposto i brani originali per orchestra e fiati “A joyful journey” ed “Hammerland”, la seconda parte, invece, diverse colonne sonore tratte da “Game of thrones”, “The magic of Harry Potter” e “Pirates of Caribbean” ed infine due canzoni di musica leggera: “Halleluja” ed “One moment in time”. Protagonisti della serata sono stati gli alunni del coro dell’indirizzo musicale del liceo insieme all’orchestra che ha visto esibirsi pure i docenti che hanno guidato i ragazzi.

Per il coro: prof.ssa Simona Costa, Marina Beninato, Martina Coglitore, Stefano Coppola, Anita D’Amico, Mariagrazia Natoli, Ludovica Strano (che ha fatto pure da voce solista), Mariachiara Ursino e Sarah Vinciguerra. Per l’orchestra invece: Anita Alicata, Noemi Giovanna Manara, Chiara Sortino, Giorgia Torrisi e Karola Ventrella (violoncelli); Mandyaie Gueye (contrabbasso); prof.ssa Stefania Sgroi, Orazio Giuseppe Assaro Giuliana Procida, Anastasia Venticinque, Desirée Verde e Samantha Verde (flauti); prof. Davide Milioto, Gabriele Alloni, Daniele Senna ed Elisa Spampinato (clarinetti); Alberto Di Dio è Chiara Linguanti (sassofono contralto); prof.ssa Alessia Serina Pinto (sassofono tenore); Mattia Giuseppe Minnicino e Gabriele Romano (trombe); Alberto Vasile (trombone); prof. Antonio Carbonaro (eufonio); Kevin Marco Cannavò (tuba); prof.ssa Chiara Bonaventura (pianoforte); Christian Cosentino (basso elettrico); Sofia Amore, Giorgia Agata De Franco, Gabriele Iorio, Mattias Libra, Manuel Paolo Musumeci e Salvatore Palla (percussioni). Alla manifestazione erano presenti il dirigente scolastico prof. Mauro Mangano ed il coordinatore delle attività musicali Alessandro Spinnicchia. Per l’amministrazione comunale gravinese c’erano il vicesindaco con delega alla Cultura Claudio Nicolosi, l’assessore Filippo Riela ed il consigliere comunale Patrizia Costa.

Il sindaco Massiiliano Giammusso si è complimentato con chi si è adoperato per la buona riusita del progetto, con un plauso particolare che va rivolto sicuramente a studentesse e studenti “per la passione e l’impegno profuso”. L’assessore comunale alla cultura, Claudio Nicolosi, ha voluto ribadire come “la bellezza dell’evento proposto che è riuscito a deliziare i tanti presenti che hanno riempito la sala. Se ciò è avvenuto è grazie all’istituto scolastico che si è tanto speso per la realizzazione dello stesso, ai familiari degli studenti e agli studenti che sono riusciti ad emozionare il pubblico”.

L’assessore allo Spettacolo Filippo Riela ha rimarcato come “quanto mai fitto sia il calendario degli eventi culturali e di spettacolo che Gravina continua ad avere l’onore di ospitare: ciò è stato sin dal primo momento l’obiettivo dell’Amministrazione Giammusso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.