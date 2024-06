Catania: festa di fine anno al Duca degli Abruzzi

Festa di fine anno all’istituto Duca degli Abruzzi di Catania. Per l’occasione sono stati consegnati degli attestati agli studenti del Duca degli Abruzzi e ai cadetti dell’ITS academy.

“Siamo un istituto a tutto tondo che forma tanti profili diversi tra loro con studenti e cadetti che vengono da tutta Italia per frequentare i nostri corsi – dichiara Brigida Morsellino, dirigente scolastica – per questo vogliamo far vedere ciò che siamo oggi, ciò che stiamom facendo e che cosa vogliamo fare in futuro. Abbiamo radici solide che ci consentono di migliorare sempre, essere al passo con i tempi e adeguati a quello che il mondo del lavoro richiede. Siamo una scuola d’eccellenza perché prepariamo i giovani alla vita e li rendiamo capaci di affrontare sfide sempre diverse e impegnative. Ringrazio – conclude la Morsellino – i docenti che son il cuore della scuola ed affrontano il loro lavoro con tanta motivazione in un momento di forte emergenza educativa. Sono fortunata a dirigere una scuola con una grande mission, personale motivato e dei ragazzi spettacolari”.

Fare sistema, essere inclusivi, condividere e sentirsi risorsa. Concetti ribaditi nel corso di un appuntamento inserito all’interno delle celebrazioni dei 150 anni del Duca degli Abruzzi. La scuola e l’Accademia che salutano i propri studenti e i propri cadetti rappresenta un momento di grande condivisione e pathos con i ragazzi che hanno bisogno di sentirsi importanti perché semplicemente lo sono.

“Ringrazio tutti i presenti e tutti coloro che hanno creduto nell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile” queste le parole del presidente dell’I.T.S. Academy di Catania presidente Prof. Ing. Antonio Scamardella che aggiunge “in questi anni di lavoro abbiamo raggiunto risultati eccezionali. Adesso abbiamo una sfida enorme con la nuova sede, nuovi laboratori e nuove risorse da investire. Noi proseguiamo la nostra mission raddoppiando l’offerta formativa e gli iscritti all’I.T.S. Academy di Catania”.

Presenti moltissimi ospiti a rappresentanza del mondo politico, sociale, imprenditoriale e istituzionale. Autorità che hanno ascoltato e applaudito le parole del rappresentante degli studenti Carmelo Zito che ha parlato a nome dei ragazzi e delle ragazze del Duca degli Abruzzi. “Siamo tutti orgogliosi di far parte della splendida famiglia del Politecnico del Mare. Oggi per noi è un giorno speciale perché lasciamo l’istituto con la consapevolezza di essere giovani uomini e giovani donne già proiettati nel mondo del lavoro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alessandro Magnano e Corinna Marinuzzi che hanno parlato a nome dei cadetti dell’I.T.S. Academy di Catania: “Sono stati tre anni indimenticabili con tanti insegnamenti e tanti cambiamenti. Ricorderemo tutte le esperienze fatte in Accademia perché ci aiuteranno a trovare la nostra strada e fare carriera. L’I.T.S. Academy ci sta dando un futuro e di questo non possiamo che ringraziare il direttore Brigida Morsellino e il presidente Antonio Scamardella”.