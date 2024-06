Gravina (Ct): all’anfiteatro, l’evento “LABonSTAGE”

Si è svolto “LABonSTAGE”, all’anfiteatro Turi Ferro di Gravina di Catania. Un appuntamento ideato dall’associazione LabVo.C.E., laboratorio voce, corpo, emozioni, che ha visto protagonisti i maestri Gaetano Dibartolo, Teresa Raneri ed Alessandra Rizzo e, inoltre, Samuele D’Amico al pianoforte, Salvo Lo Verde al basso, Gaetano Santagati alla chitarra e Peppe Scalia alla batteria.

Negli anni il LabVoCE si è affermato sul territorio evolvendosi da primo centro in Sicilia dedicato totalmente alla voce artistica a realtà che abbraccia numerose aree che vanno da quella della didattica della voce, all’alta formazione, passando per l’attività concertistica dei propri allievi, fino alla costruzione di un ambiente familiare ed inclusivo grazie all’inserimento della musicoterapia.

In occasione dell’evento Lab on Stage, nato in collaborazione con la pro loco di Gravina di Catania, presieduta da Salvo Fazio, il comune di Gravina di Catania che lo ha patrocinato e l’associazione Gli equilibristi HIBM è stato dedicato un apposito spazio al progetto Dynamo camp, supportato da Banca Mediolanum. L’associazione “Gli equilibristi HIBM”, rappresentata da Valeria Pace, ha infatti ricevuto un assegno a supporto dell’attività di assistenza psicologica che svolge a favore di minori presenti all’interno di famiglie in cui uno dei membri è affetto da Miopatia GNE, malattia muscolare genetica e rara. “Lab on Stage” è diventato, quindi, un evento che si è prefisso l’obiettivo di dimostrare come l’unione delle forze possa creare opportunità significative per tutti, promuovendo un ambiente più inclusivo e solidale e dando a ragazzi con disabilità, la possibilità di esprimersi attraverso la musica ed il canto.

Durante la serata è stato, infatti, appositamente allestito un box donazione gestito interamente dai manager e assistenti Mediolanum, il cui ricavato che permetterà il sostegno di numerosi progetti.

Per l’associazionismo locale erano presenti il presidente Salvo Fazio ed Andrea Ganà della “Pro loco” e i volontari della “Misericordia”.

Il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso ha sottolineato come “questo evento dimostri come Arte e impegno sociale possano ben essere coniugati valorizzando i giovani talenti locali e prestando, al contempo, attenzione a chi più ha di bisogno”.

L’assessore allo spettacolo Filippo Riela dichiara che “i tanti presenti nella suggestiva cornice dell’anfiteatro “Turi Ferro” hanno vissuto una emozionante serata in cui accanto all’esibizione di tanti giovani artisti si è curato anche l’importante aspetto della solidarietà”.