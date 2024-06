Catania: si conclude il torneo “Pallavolando beach”

Trentasette squadre, trentaquattro scuole rappresentate e tantissimo entusiasmo per una manifestazione che giunge alla sua sesta edizione. Questi i numeri dell’edizione “Pallavolando Beach” targata 2024, organizzata dal circolo didattico “E. De Amicis”, in collaborazione con il CSI comitato di Catania (attraverso il presidente C. R. CSI Sicilia Agnese Gagliano e il presidente C. P. CSI Catania Sebastiano Gazzo) e che si è svolta al Lido Le Palme Beach Club”.

Quattro giorni caratterizzati dallo sport, dalla voglia di sana competizione e dalla possibilità di aggregarsi all’ombra dell’Etna in una magica location come la Plaia di Catania. “Vedere così tanti ragazzi che si divertono all’aria aperta dopo il terribile periodo legato alla pandemia è stupendo– spiega il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno – siamo felicissimi di aver ospitato, ancora una volta, questa manifestazione che ha coinvolto decine di ragazzi e ragazze. Si tratta di un’ulteriore tappa in un percorso pieno di iniziative che caratterizzerà le “Palme Beach Club” per l’intera estate”.

La competizione sportiva di beach volley misto ha visto, in questi quattro giorni, scendere in campo gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Presenti all’appuntamento l’assessore alle Politiche Scolastiche Andrea Guzzardi ed i vari dirigenti delle scuole partecipanti. “Oggi tutte le scuole partecipanti sono le vere vincitrici di questa edizione- – sottolinea Maria Marino, dirigente scolastica dell’istituto De Amicis – ringrazio tutte le squadre che si sono date battaglia ma sempre sostenendo i valori più nobili dello sport. Vederli così felici, insieme alle loro famiglie qui presenti oggi, ci ripaga degli sforzi fatti”. Uniti dall’amicizia e dalla passione per lo sport con l’adesione di 34 scuole dell’hinterland catanese.

“Pallavolando Beach resta un appuntamento di gioia e voglia di star insieme senza distinzioni– – ammette il maestro Matteo Laudani- tutti i ragazzi partecipanti meritano un enorme elogio visto il grande spettacolo dato in campo”.