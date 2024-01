Catania: Culturatela vince la gara d’appalto per la digitalizzazione della biglietteria

È Culturatela, la startup CultTech che innova il mondo della cultura con AI e Big data mettendo a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati un portale della cultura all-in-one, è sata scelta dal comune di Catania per la fornitura di un sistema avanzato di biglietteria elettronica, con inclusi hardware, formazione e assistenza per un anno.

L’appalto riguarda in particolare la fornitura, l’installazione e la configurazione di un sistema informatico integrato per la gestione dell’emissione id biglietti e la reportistica. La sua implementazione permetterà di avere un controllo più efficace e un’interazione più diretta con i visitatori, attraverso un processo che integra la vendita di biglietti e abbonamenti, sia in loco che online.

La soluzione proposta da Culturatela è un applicativo web nativo, open source e con licenza d’uso illimitata, che include l’installazione e la configurazione per le postazioni e le utenze. Grazie all’utilizzo dell’Ai e dei Big Data, il sistema sarà in grado di gestire in maniera efficiente le prenotazioni, anche per i gruppi, con l’introduzione di scaglionamenti orari che ottimizzano il flusso dei visitatori e migliorano l’esperienza complessiva. Inoltre, la possibilità di emettere biglietti nominativi contribuirà a personalizzare il servizio, aumentando la sicurezza e offrendo nuove opportunità di interazione. La raccolta dati in tempo reale e le analisi statistiche degli accessi permetteranno poi di avere una visione immediata sull’andamento delle visite, un aspetto cruciale per la pianificazione strategica e l’aggiornamento continuo delle offerte culturali.

Non solo. Grazie alla recente partnership siglata con Evening, startup in ambito RetailTech specializzata nella dematerializzazione di scontrini e biglietti d’ingresso attraverso l’utilizzo di QR code, Culturatela dà la possibilità ai gestori dei luoghi culturali di emettere biglietti paperless, aumentando la digitalizzazione e rendendo più sostenibili le proprie strutture.

“Siamo orgogliosi di supportare il Comune di Catania in questo progetto rivoluzionario. La nostra tecnologia non solo semplifica l’accesso e la gestione dei servizi culturali, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale, grazie agli accordi presi con player strategici del settore, come Evening. Questo è un passo fondamentale verso un futuro in cui il patrimonio culturale è accessibile a tutti, nel pieno rispetto del nostro pianeta” afferma Vincenzo Paduano, CEO e co-founder di Culturatela.

Con questo contratto, Culturatela e il Comune di Catania si pongono all’avanguardia nel settore della cultura e del turismo nel nostro Paese, proponendo un modello di gestione avanzato e rispettoso dell’ambiente e aprendo anche nuove prospettive per il futuro in Sicilia. I Musei Civici di Catania che usufruiranno dell’installazione sono: Museo Civico Castello Ursino, Museo Belliniano, Museo Emilio Greco e Palazzo della Cultura.

Culturatela è una startup CultTech innovativa, fondata nel 2018 ad Avellino da Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano e Vincenzo Paduano, che lavora accanto pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati attraverso una soluzione SaaS e Marketplace che semplifica a 360° l’intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket paperless, all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi grazie all’utilizzo dell’AI.

Tra le altre strutture supportate da Culturatela ci sono la Pinacoteca Civica di Ancona, il teatro sociale, il museo valtellinese di storia e arte, il castello delle storie di montagna di Sondrio, il museo abbaziale di Montevergine a Mercogliano e a Velletri: l’area archeologica SS stimmate, il museo civico di geopaleontologia, il museo civico-archeologico O. Nardini.