Catania: la pittura su tavola al monastero dei Benedettini

Domenica 28 gennaio il monastero dei Benedettini di Catania, a partire dalle 1030, si riempirà di fantasia e creatività con “La pittura su tavola: alla scoperta di antichi mestieri”, il nuovo laboratorio de “Il piccolo spassoso chiassoso club di Officine culturali”.

Che colori utilizzavano i pittori e le pittrici del passato prima dell’avvento dei colori nel tubetto? Di quali supporti si servivano prima che si passasse alle tele già pronte per l’uso? Con “La pittura su tavola” bambini e bambine, dopo una passeggiata tra la storia, le architetture e i colori del Monastero dei Benedettini, intraprenderanno un viaggio per scoprire i segreti del mondo della pittura. Conclusa l’esplorazione bambini e bambine si trasformeranno per una mattina in apprendisti pittori e apprendiste pittrici preparando i colori secondo un’antica ricetta per poi utilizzarli per realizzare la loro personalissima opera artistica.

Il laboratorio, a cura di Officine culturali in collaborazione con il dipartimento di scienze umanistiche – Unict, è rivolto a bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per partecipare all’attività è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto su www.monasterodeibenedettini.it

Domenica 28 gennaio, inoltre, chi accompagnerà i bambini e le bambine potrà partecipare alle visite guidate al monastero dei Benedettini con un biglietto ridotto di 7,50 Euro anziché 10 Euro, solo per due persone. Per la visita guidata è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp).