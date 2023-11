Palermo: arriva “The social museum”, la prima selfie rooms siciliana

Venerdì 1 dicembre a Palermo sarà aperto il “The social museum”, la prima struttura in Sicilia con installazioni uniche dedicate agli amanti dell’arte, della fotografia, dei social e dei content creator. Un locale di oltre 200 metri quadrati nel cuore di Palermo, in via Giorgio Castriota, che offre più di 25 installazioni straordinarie, tutte studiate per trasportare i visitatori/clienti in posti unici.

The social museum è il luogo perfetto per creare contenuti che lasciano il segno, per dare un tocco creativo e magico ai canali social, per campagne di marketing, lanci di prodotto o, semplicemente, per vivere un’esperienza unica a Palermo.

Ogni installazione è una porta verso un universo fantastico, un’opportunità per scattare foto e registrare video in ambientazioni che vanno oltre ogni immaginazione. Da piscine di palline a paesaggi cosmici, ogni angolo del museo è un’opera d’arte. Sarà possibile programmare shooting fotografici, spot commerciali o produzioni, nonché accedere ad una shooting room: una stanza pensata esclusivamente per fornire uno spazio perfetto per scatti e-commerce, video e attività social. Sarà possibile anche affittare la location per eventi privati e shooting aziendali.

Il progetto The Social Museum nasce nel 2023 dall’idea di tre ragazzi palermitani Flavia Di Gaudio, Fabio Bustinto e Marco Di Gaudio. L’innovativa creazione di Estro Srl è l’unica struttura del genere del Sud Italia dopo Napoli. Un luogo in cui ogni passo trasporta i visitatori/clienti in una nuova dimensione, dove la creatività e l’arte si fondono per creare scenari mozzafiato.

“L’obiettivo di Estro SRL – spiegano i fondatori – è quello di fornire strutture coinvolgenti per incentivare la socializzazione e lo svago senza limiti per tutte le età. In questo modo non solo la città avrà una location come questa, già diffusissime in tutto il mondo, ma potrà permettere anche alle aziende di sfruttare i suoi spazi per costruire creativamente immagini, video e tanto altro sui vari canali di comunicazione esistenti”.

I biglietti sono disponibili esclusivamente attraverso la piattaforma digitale WWW.THESOCIALMUSEUM.IT, con fasce orarie prestabilite per garantire un’esperienza immersiva e personale. Con un ingresso limitato di 20 persone per volta per assicurare un’esperienza intima e senza affollamenti, che permetterà di vivere al meglio ed essere protagonisti in ogni scena. Il locale è dotato anche di un bar pronto a dissetare e deliziare ogni palato, oltre ad un Candy corner.