Giarre (Ct): verso l’inaugurazione del parco di Riccardo Sorbello

Il “Parco di Riccardo Sorbello” a Giarre (CT) è quasi realtà

Il prossimo 6 dicembre la conferenza stampa in cui verrà presentato il progetto. Incredibile perseveranza e tenacia hanno trasformato il dolore per una perdita da spezzare il fiato in un’occasione per celebrare la vita, in un progetto per ricordare e donare momenti di gioia alla comunità.

Un’idea che nasce con un albero e cresce, quasi inconsapevolmente, fino a diventare un parco di 1000 mq.

E’ così che i genitori di Riccardo Sorbello, scomparso lo scorso febbraio, a soli due anni, hanno affrontato il dolore della perdita. Affrontando la sofferenza con onore e forza, hanno avuto la rara capacità di renderla spinta motrice per fare di più, veicolando energie ed emozioni verso un proposito che fosse costruttivo per sé stessi e per la comunità di cui fanno parte e che con loro ha sofferto e soffre.

Riccardo Sorbello ha illuminato la vita dei suoi genitori, Ines e Marco, dimostrando un incredibile coraggio e forza eroica nell’affrontare il tumore rabdoide che lo ha portato via. Durante i lunghi mesi di cure a Genova, Riccardo non ha mai smesso di giocare coinvolgendo bambini e adulti. Una dimostrazione di forza straordinaria, di fronte alla quale

si fallisce a dare il giusto merito. Una semplice equazione: un bambino, un parco, le giostre. Tanto semplice che sembra impossibile che manchi nei territori siciliani. Il parco e le giostre di Genova hanno goduto dei

luminosi sorrisi di Riccardo, sono stati il palcoscenico di avventure e giochi, scoperte e nuove amicizie, durante i mesi vissuti nella città ligure. Questo è il motivo che ha ispirato famiglia ed amici a perseguire il progetto del Parco. Un luogo di aggregazione e divertimento, regno del gioco e della fantasia, imprescindibili per la crescita sana dei

bambini, di cui le nostre zone imperdonabilmente scarseggiano.

Individuato lo spazio perfetto, in Corso Messina a Giarre, l’associazione dedicata a Riccardo guidata dai genitori Ines e Marco, si è mossa celermente per reperire le autorizzazioni necessarie,supportata da enti comunali e aziende private. Supporto e forza sono stati offerti

anche da diversi personaggi dello sport italiano, tra cui i calciatori Paulo Dybala, in seria A con la Juventus, e Giacomo “Jack” Bonaventura, in seria A con la Fiorentina Calcio, e il ciclista professionista Damiano Caruso.

Quello che era solo un piccolo progetto, sposato da imprenditori, sponsor, partner e organizzazioni di Dubai, Roma, Catania e Londra e, di non poca importanza, dalla comunità locale, è presto diventato un momento del fare. In pochi mesi la raccolta fondi ha ricavato oltre 200.000€ per finanziare le spese necessarie alla realizzazione del Parco di Riccardo.

L’obiettivo per realizzare il sogno dei genitori Ines e Marco e completare l’opera per come progettata e pensata dovrà raddoppiare fino a superare i 400.000€. Un progetto ambizioso, che punta a realizzare uno spazio come mai visto nella cittadina etnea (tristemente nota per essere la città delle opere incompiute) ma che non ha spaventato ideatori e supporter, diventato una sfida e che fa della lezione di vita tramandata

da Riccardo, il suo motto: non si smette di sorridere,non si smette di giocare e non si smette di stare vicino gli uni con gli altri.

In meno di un anno, quello che sembrava un sogno sta finalmente diventando realtà. Ricevuta la concessione per l’uso dello spazio, sono già iniziati i primi lavori. Numerosi i volontari che si sono dati appuntamento per ripulire da erbacce e rifiuti l’area lo scorso maggio, durante l’estate sono iniziati i primi scavi fondamentali per dar vita al Parco con un progetto firmato dall’arch. Antonino Ermini.

Non un semplice punto di aggregazione, gioco ed incontro. Nel tempo, con il supporto e le idee e i suggerimenti che fluivano costantemente verso l’associazione, il disegno del Parco è cresciuto, per forma e propositi.

In occasione della conferenza stampa in programma per il prossimo 06 dicembre presso il Salone degli Specchi del Comune di Giarre, alle ore 11, verrà svelato il rendering finale del parco.

Il sito www.ilsorrisodiriccardo.org è il diario di questo progetto. Qui potrete leggere la storia di Riccardo, seguire l’evoluzione del Parco, scaricare il progetto e rendersi partecipi, volendo, in diverse modalità: come volontari, sostenitori o donatori.