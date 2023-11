Catania: alla biblioteca Navarria si presenta il libro di Alberto Andronico

Verrà presentato venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 19.00 nella Chiesa Evangelica Valdese di Catania (via Naumachia 20), il libro “Protect me from what I want. Cinque lezioni sul carteggio tra Einstein e Freud” del Prof. Alberto Andronico. Dialogherà con l’autore Francesco Sciotto, pastore della Chiesa Valdese di Messina.

Alberto Andronico esamina il carteggio tra Einstein e Freud del 1932 sulla guerra, tracciando cinque lezioni fondamentali. Freud, rispondendo all’interrogativo di Einstein sulla possibilità di liberare gli uomini dalla guerra, riconosce che la guerra è radicata nell’umano a causa di un impulso di morte. Il dialogo tra un fisico e un medico su diritto, giustizia e guerra, come mezzi e fonti di potere, sottolinea che il diritto stesso è una forma di violenza.

Freud sostiene che la civiltà e la giustizia richiedono la rinuncia a pulsioni, ma questa restrizione comporta rischi, compresa la minaccia alla funzione sessuale e la possibile estinzione del genere umano. Andronico collega le visioni di Freud e di Eduard von Hartmann, evidenziando la natura autodistruttiva dell’umanità. Si esplora l’idea che accettare la guerra come inevitabile potrebbe essere una forma di ritorno al nulla.

Freud suggerisce che la volontà di morire può essere una redenzione, proponendo di accettare la guerra come una delle penose calamità della vita. La lezione di Freud è pessimista, indicando che le guerre persistono fintanto che esiste l’umanità. L’autore riflette sulla contraddizione umana: desideriamo la pace, ma proviamo piacere nell’odio e nella distruzione. La guerra, come manifestazione della pulsione di morte, è solo una delle sue occorrenze, ma persiste mentre ci sono esseri umani sulla Terra.

Inoltre, sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 16 alle 20 nei locali della biblioteca (civico 18/b) si terrà il consueto bazar natalizio, organizzato dalle chiese Battista e Valdese, con ingresso libero e ricavato in favore delle opere di diaconia per anziani, minori e giovani, disabili, adulti in difficoltà, migranti e attività di volontariato.