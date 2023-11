Palermo: convegno sulla figura di Francesco Carbone

Venerdì prossimo 1 dicembre la sala Mattarella di palazzo dei Normanni di Palermo alle 17.00 ospiterà il convegno di studi “Carbone 100. A cento anni dalla nascita di Francesco Carbone”. Si tratta di un momento in ricordo dell’intellettuale poliedrico di levatura europea che ha operato in campo artistico e sociale in Sicilia nella seconda parte del Novecento.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di Aldo Gerbino interverranno: Paola Bisulca, Calogero Barba, Pippo Cipriani, Rosella Corrado, Beno Mazzone, Vincenzo Ognibene, Tommaso Romano, Nuccio Vara, Francesco Virga. Coordinerà i lavori Santo Lombino, concluderà la deputata Valentina Chinnici. L’iniziativa è promossa dal Museo delle Spartenze dell’area di Rocca Busambra, dal centro studi e iniziative di Marineo (CESIM) ed è patrocinata dall’assemblea regionale.

Francesco Carbone detto Ciccino è nato a Cirene, in Libia, il 24 marzo 1923 ed è scomparso a Palermo il 23 dicembre 1999. Nella sua esistenza ha alternato o unito momenti di impegno culturale-artistico con altri di impegno socio-politico: è stato di volta in volta giornalista, artista, critico d’arte, scrittore, critico letterario e critico teatrale, relatore in incontri culturali, sociologo, demo-antropologo, docente universitario.

Dopo un periodo di impegno sociale nel comune di Godrano e una successiva emigrazione in Argentina ha operato a Palermo come artista e come critico d’arte, stimolando e valorizzando la creatività di numerosi giovani pittori. Ha creato a Palermo con Filippo Panseca il centro studi “Nuova Presenza”, ha preso parte e ha organizzato mostre e manifestazioni in varie regioni italiane e dato vita a numerose riviste culturali. Ha operato anche in campo teatrale collaborando con il Teatro Libero di Palermo e in campo politico dando vita al movimento comunità di base “Busambra”. Nel 1983 ha fondato “Godranopoli”, insieme museo etnoantropologico, pinacoteca di arte contemporanea e biblioteca di storia e cultura. Ha insegnato all’Accademia di Belle Arti di Palermo.

“Con questo convegno – dichiara Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Ars – vogliamo rilanciare la figura di Francesco Carbone a cento anni dalla sua nascita. Un intellettuale che tanto ha fatto per la crescita e la promozione culturale del suo territorio e che merita di essere ricordato anche con le iniziative legislative utili, come il ddl che istituisce una fondazione a suo nome e che è fermo ormai da troppi anni”.