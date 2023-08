Naso (Me): l’A.N.A.S. non interviene, il Comune ripulisce le S.S. 113 e 116

Già settimane addietro (ancor prima del disastroso incendio che ha coinvolto l’intera isola) il primo cittadino di Naso nella veste di Gaetano Nanì, aveva espressamente richiesto un intervento da parte dell’Anas per il rispristino della scorrevoli della 113 e della 116. A seguito del tacito silenzio, in data odierna il Comune di Naso provvede al ripristino delle careggiate interessate.

“Considerato che l’Anas, malgrado siano trascorsi più dei tre giorni stabiliti, non ha rispettato l’ordinanza n. 68 del 18.07.2023, come amministrazione comunale siamo intervenuti a difesa della pubblica incolumità”. Ed ancora “Il sindaco Gaetano Nanì, dando seguito ad un suo provvedimento, ha incaricato una ditta privata per effettuare la pulizia straordinaria della 113 e della 116. I lavori sono effettuati in danno e colpa dell’ANAS . Le Strade Statali, che per diversi chilometri attraversano il territorio di Naso, ad oggi risultavano in completo stato di abbandono, poiché la vegetazione ha invaso in più punti la carreggiata, ostruendo di fatto la visuale delle automobili, oltre a rappresentare una costante minaccia per l’innesco di incendi. Oggi come detto, su indicazione dell’amministrazione Nanì, è cominciata la pulizia nei punti più pericolosi.”

Chiari e brevi le risposte che il Sindaco ha dato alla nostra redazione:

Domanda: L’A.N.A.S. per legge non è in dovere di tenere pulite le suddette strade?

Risposta: Certo, si occupa solo di questo in via ordinaria, o si dovrebbe occupare!

Domanda: Dai comportamenti dell’A.N.A.S si deduce che anche gli altri Comuni Siculi che fiancheggiano i collegamenti della 113 e della 116, versano nelle medesime condizioni?

Risposta: Assolutamente si. C’è un disagio generalizzato.

Domanda: Chi occupa la carica di garante per la pulizia di questi corridoi stradali? Un Comune a chi può appellarsi?

Risposta: Hanno una organizzazione autonoma, ma comunque è il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture che dovrebbe essere l’organo superiore.

Domanda: Da quale parte del bilancio attingerete a tali spese?

Risposta: Intanto dal bilancio comunale. Dopo farò rivalsa nei loro confronti.