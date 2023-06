Vini: il Lavì extra dry è il miglior charmat bianco

È il Lavì extra dry il miglior charmat bianco di “Sicilia in bolle 2023” delle cantine Colomba Bianca che ha conquistato il podio al festival delle bollicine di Agrigento.

“Sicilia in bolle 2023”, la manifestazione dedicata alle bollicine d’eccellenza, promossa dalla delegazione dell’associazione italiana sommelier di Agrigento e Caltanissetta, in collaborazione con Ais Sicilia.

Colomba Bianca, presieduta da Dino Taschetta, vince con la pregiata annata del 2021 che sfoggia bollicine in veste giallo-paglierino dai riflessi verdi, tra i profumi di zagara e sambuco. L’illustre premio intitolato ad Albergo Gino Grillo¸socio promotore della manifestazione, prematuramente scomparso, è stato consegnato nella location della casa Barbadoro di Agrigento da Francesco Baldacchino, presidente regionale AIS Sicilia, in occasione della nona edizione dell’evento dedicato alla migliore espressione spumantistica dei vari areali della regione.

“La competizione tiene conto dei migliori punteggi già segnalati su Vitae, l’autorevole guida redatta annualmente dai sommeliers – afferma Baldacchino – valutiamo i vini che sono già stati severamente selezionati per ogni tipologia e per il metodo Martinotti abbiamo premiato il distintivo valore di Lavì di Colomba Bianca, che si è rivelato il miglior charmat bianco dell’anno. Con “Sicilia in bolle” preserviamo nell’intuizione d’identificare l’alta qualità del comparto spumantistico siciliano, perché quest’isola certamente ecelle in passiti e rossi, ma custodisce anche una grande varietà di vitigni di Nerello mascalese, Carricante, Cataratto, Grillo, Perricone, che nella spumantizzazione possono competere e vincere anche a livello mondiale.

Il profilo sensoriale dello spumante siciliano è riconoscibile, è immediatamente equilibrato pur preservando longevità con i suoi sentori fruttati e floreali; inoltre, la sua nota minerale è istantanea. Lo spumante siciliano, a differenza delle produzioni del Nord Italia, non si fa attendere per esprimere freschezza, acidità e morbidezza; sin da subito affascina palato e naso con il carattere che altri spumanti possono tentare di assumere solo dopo l’ossigenazione”.

Colomba Bianca, con l’esclusiva produzione delle sue bio-cantine del terroir siciliano, ottiene un nuovo riconoscimento d’etichetta per Lavì extra dry. “Si tratta della stessa cuvée, nata in purezza da uve Grillo raccolte manualmente e spumantizzate secondo il metodo Charmat – conclude il direttore commerciale Giuseppe Gambino – già riconosciuta in Francia nel 2022 tra le migliori al mondo con la Gold Medal a effervescents du Monde. Questo premi ci inorgoglisce, a conferma dell’impegno quotidiano della nostra cantina che, con grande passione, continua a ottenere importanti riconoscimenti in Sicilia, in Italia e all’estero”.