Stromboli (Me): i carabinieri soccorrono una tartaruga Caretta Caretta

Una tartaruga della specie Caretta caretta del peso di circa 30 Kg è stata salvata dai carabinieri di Milazzo, nel messinese, al largo di Stromboli, una delle isole Eolie, nell’area antistante il porto di Scari.

Sono stati alcuni turisti a segnalare la presenza della tartaruga che aveva evidenti difficoltà in quanto non riusciva a nuotare ed immergersi. I carabinieri, resisi conto della condizione di pericolo per la tartaruga marina, rimasta impigliata in una porzione di rete collegata tramite una cima ad un galleggiante alla deriva, hanno soccorso e trasportato sulla motovedetta la tartaruga fino a Filicudi.

Una volta a Filicudi la testuggine è stata consegnata per le cure necessarie all’associazione no profit “Filicudi wildlife conservation”. Sull’isola l’associazione gestisce un pronto soccorso per le tartarughe marine dell’arcipelago eoliano. In Italia la tartaruga marina della specie caretta caretta è protetta dalla normativa vigente che ne vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio.