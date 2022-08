Oliveri (Me): sul lungomare “La fontana della bellezza”

Questa sera a partire dalle 19.00 il lungomare di Oliveri, centro del messinese, ospiterà all’arena Peppe Marchese, lo spettacolo “La fontana della bellezza”, tratta dalla fiaba omonima di Luigi Capuana e messo in scena dalla compagnia teatrale accademia Sarabanda. Si tratta del quarto appuntamento della sezione “Bambini a teatro” di Libero teatro festival organizzato dalla compagnia di San Lorenzo con il supporto di Latitudini e il comune di Oliveri.

LA FONTANA DELLA BELLEZZA racconta l’avventura di una Principessa molto gentile e sempre pronta ad aiutare gli altri: e proprio questa virtù sarà la sua fortuna. A proposito dello spettacolo, dice il regista Gianni Fortunato: “Le fiabe, scritte in una prosa svelta, semplificata al massimo, ricche di ritornelli, cadenze e cantilene rimangono forse l’opera più felice del Capuana. Esse non nascono da un interesse per il patrimonio folkloristico siciliano e non vengono raccolte come documenti della psicologia popolare, ma nascono dall’invenzione. La nostra messa in scena, come nel nostro stile, si affida ad un teatro di attore; ricca d’azione e personaggi poetici e comici”. In scena, oltre allo stesso Fortunato, anche Emanuela Ungaro, Laura Giannone e Alessio Pettinato.