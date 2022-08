Messina: dalla Lituania arriva alla Basket School l’ala Gedspudas

Arriva dalla Lituania il primo atleta straniero della Basket School Messina per la stagione 2022-23, che prenderà il via il 9 ottobre prossimo. Nato il 27 agosto del 2003 a Gargždai, una cittadina di quasi quindicimila anime situata a pochi chilometri dal mar Baltico, Rokas Gedspudas è alto 203 cm e gioca da ala forte.

Nella stagione appena conclusa, Rokas ha giocato da under nella squadra della sua città, il Gargzdu SC che disputa la National Basketball League (NKL), la seconda più grande lega di basket lituana dopo la LKL. Con il Gargzdu SC ha vinto il campionato, trovando spazio in prima squadra in 17 gare con una media di 4,7 minuti a match, mettendo a segno 16 punti (0.9 ppg). Nel campionato di competenza (RKL Seconda Divisione) ha disputato 20 partite (quasi 28 minuti di media) realizzando 11.7 punti a match, tirando con il 50.4 da due e 24.4 da tre catturando 6.3 rimbalzi di media. Negli anni precedenti ha sempre giocato con il club della sua città facendo la trafila nelle formazioni giovanili, fino ad approdare in prima squadra. Buon rimbalzista, efficace sotto canestro, Gedspudas è dotato di un buon tiro dall’arco e sa spendersi anche in fase difensiva.

Rokas adesso arriva in Italia per acquisire esperienza ed è pronto a tuffarsi in questa nuova avventura in riva alla Stretto con grande entusiasmo: “Sono davvero felice di venire a Messina. Ho sentito che la Sicilia è un posto bellissimo con persone bellissime che possono aiutarmi a fare esperienza e diventare un uomo migliore”. Per la prima volta giocherai in Italia, quali sono i tuoi obiettivi? “Gli obiettivi ogni volta sono più alti ma per la prima volta in Italia voglio fare esperienza e incontrare nuove persone”. Quali sono le tue esperienze precedenti? “L’anno scorso ho giocato nel secondo campionato lituano nel Gargždai SC, ero il giocatore più giovane. I veterani della squadra mi hanno dato molti consigli raccolti in così tanti anni nel basket. Ho utilizzato tutte le informazioni fornite e mi hanno aiutato a essere migliore sia in campo che fuori”. Presentati ai tuoi nuovi tifosi. Che tipo di giocatore sei? “Combatto per le vittorie di squadra, e se qualcosa è andato storto non mi arrendo mai e ricomincio da capo. Non gioco mai per le statistiche, la cosa più importante è la vittoria della squadra. Sono un giocatore che può aiutare i compagni quando si arrendono e farò del mio meglio per dare tutto quello che posso per la squadra”. Cosa vuoi dire ai tuoi nuovi tifosi? “A tutti i tifosi voglio dire che il ragazzo lituano sta arrivando per aiutare la Basket School a ottenere vittorie e rendervi felici. Ciao Italia”.