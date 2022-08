Comiso (Rg): arriva il nuovo attaccante Andrea Cavallo

La società del Città di Comiso ha acquistato il nuovo attaccante Andrea Cavallo, fortemente voluto dall’allenatore Gaspare Violante, per le sue caratteristiche e il grande potenziale del ragazzo che nella scorsa stagione ha giocato nel Modica e poi ad Avola, realizzando dieci gol in campionato.

Andrea Cavallo, classe 2003, è nato a Ragusa e il suo ruolo è quello di attaccante. In passato ha giocato nel settore giovanile Siracusa, ad Ispica nei campionati di promozione ed eccellenza, al Modica in promozione e ad Avola in promozione. “Sono orgoglioso di iniziare questa nuova esperienza qui a Comiso – dice il neo acquisto della squadra – Ho trovato una società organizzata al massimo in tutti i suoi aspetti. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura e dare tutto quello che c’è da dare. Forza Comiso”.