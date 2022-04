Santa Maria di Licodia (Ct): concerto del duo Giuffrida e Rapisarda

Concerto il 30 aprile del duo Sergio Giuffrida e Antonella Rapisarda (chitarra e canto) nella chiesa del Santissimo crocifisso a Santa Maria di Licodia, nel catanese, nell’ambito della rassegna dei concerti di primavera del centro Magma di Catania.

Appuntamento per sabato 30 aprile alle 20.00 a Santa Maria di Licodia con il concerto “Sete cordas para ser feliz” nato nel 2018 dall’incontro dei due musicisti. I due, nello scoprire il comune amore per la musica che non necessita di essere a tutti i costi etichettata e chiusa in forme rigide, si divertono a suonare e talvolta a mescolare stili e genere.

Nel loro repertorio, arie italiane del Settecento e dell’Ottocento, impressionismo spagnolo, brani della Bossa, colonne, sonore, neoclassicismo brasiliano, classici americani e altro. Il programma della serata comprende brani di Johann Sebastian Bach, Astor Piazzolla ed Heitor Villa-Lobos (chitarra sola) e Alfredo da Rocha Viana Filho, Joao Pernambuco, Tom Jobim, Vinicius de Moraes-Baden Powel e Carlos Gardel.

Il chitarrista Sergio Giuffrida, nato a Catania, si è diplomato al liceo Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta ed ha preso parte a vari seminari di musica classica e jazz. Ha studiato chitarra sudamericana con il chitarrista uruguaiano Henry Rivas che ne ha apprezzato le doti ritmico-melodiche. Nel 2008 ha conseguito la Laurea di II Livello (indirizzo didattico) all’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania, con la tesi: “L’improvvisare e comporre nella Scuola Media a indirizzo musicale”.

Antonella Rapisarda, nata a Belpasso, ha iniziato lo studio del pianoforte e, dopo aver sostenuto gli esami di quinto anno al Liceo Musicale V. Bellini di Catania, ha proseguito gli studi musicali dedicandosi al canto. Diplomata in Canto Lirico al Conservatorio Cilea di Vibo Valentia con la guida del soprano Elda Licciardello Tosto, ha perfezionato gli studi a Palermo col tenore Antonio Marcenò, a Genova col direttore d’orchestra Tristano Illersberg e a Vienna col soprano Tamar Rachum. Ha svolto attività concertistica in Italia nel repertorio operistico alternandosi come cantante lirica e attrice.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti,.L’iniziativa è in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro e con le associazioni “Terre forti” e “Darshan”.