Siracusa: Aurora Giovinazzo la madrina dell’Ortigia film festival

Sarà Aurora Giovinazzo la madrina della XIV edizione di Ortigia film festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio prossimi. C’è ancora tempo fino al 5 maggio per iscriversi al concorso internazionale.

Aurora Giovinazzo è una giovane promessa del cinema e della tv, romana, 20 anni appena, approda alla tv da bambina. nel 2021 esordisce sul grande schermo in Freaks out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022 come migliore attrice protagonista.

Per l’interpretazione di Matilde vince diversi premi e sempre lo scorso anno la vediamo su Amazon Prime Video come protagonista di “Anni da cane” di Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Da poco sono terminate le riprese di “L’uomo sulla strada”, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.

il festival ha tre sezioni di gara: concorso lungometraggio opere prime e seconde italiane, documentai e concorso internazionale cortometraggi. Altre due le sezioni, non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con la musica.

Ortigia film festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico di Siracusa, patrimonio dell’umanità Unesco, ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del Mediterraneo.

Il festival ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e conquistando spazio a livello nazionale ed internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del presidente della Repubblica e negli anni il sostegno di Regione, Sicilia film commission, comune di Siracusa, Unesco e Rai.