Messina: Social city, la Cisl chiede una seduta consiliare straordinaria

la CISL Fp chiede la convocazione di una seduta straordinaria del consiglio comunale in merito ai contratti dei lavoratori a tempo determinato in scadenza alla Messina Social city. L’obiettivo è dare continuità occupazionale, gestionale e di assistenza ai cittadini.

Il primo giugno scadranno tutti i contratti a tempo determinato per i lavoratori della long list dell’azienda speciale “Messina social city” e ad agosto 2022 scadrà anche la graduatoria formulata per gestire le sostituzioni necessarie nei vari servizi e molti lavoratori storici che operano da oltre 30 anni nel settore della gestione dei servizi sociali a Messina rischiano di non essere più richiamati disperdendo competenze ed esperienza maturati fino ad oggi per cui l’azienda non avrà più la possibilità di erogare i servizi per carenza delle specifiche figure professionali.

la Cisl Fp di Messina ha chiesto la convocazione di una seduta straordinaria per approvare il bilancio di previsione e il contratto di servizio che assicurerebbero continuità e professionalità nell’erogazione degli stessi.

“Come Cisl Fp – sottolineano la segretaria generale Giovanna Bicchieri e il segretario aziendale, Antonio Rodio – abbiamo ripresentato all’azienda la nostra piattaforma programmatica con una serie di peculiarità che riteniamo essere fondamentali per innalzare la qualità del servizio erogato e il benessere dei lavoratori: paesaggi di qualifica, bando di selezione per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, contratto di lavoro, contrattazione di secondo livello. Per raggiungere tutti gli obiettivi fissati e sostenere l’azienda è di vitale importanza che venga approvato il bilancio di previsione e il contratto di servizio”.