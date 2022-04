Sicilia: tavolo Anci su “piccoli comuni welcome”

Si è concluso in Sicilia l’incontro organizzato dall’ANCI Sicilia sull’esperienza della gestione delle migrazioni da parte dei piccoli comuni Welcome. Si tratta di una rete nata nel 2016 tra le province di Avellino e Benevento e man mano sviluppatasi in altre regioni e anche in Sicilia.

L’incontro ha visto coinvolte due importanti reti che operano nel sistema dell’accoglienza e dell’integrazione: quella dei piccoli comuni Welcome e i comuni della rete SAI siciliana, coordinati dall’ANCI Sicilia.

E’ stato un momento di confronto e di collaborazione sviluppata nell’ambito del progetto Coopera, finanziato dal ministero dell’interno e che vede come capofila il comune di Palermo e diversi partner istituzionali coinvolti per migliorare le vulnerabilità del sistema di accoglienza.

Tra i relatori: Nadan Petrovic, primo direttore del servizio centrale nazionale; Riccardo Compagnucci, già prefetto; Salvatore Ippolito, esperto nel campo della cooperazione internazionale. Sono intervenuti: Angelo Moretti, presidente del consorzio “Sale della terra” e referente della rete dei piccoli comuni Welcome; Giovanna Zollo; Giacomo Cazzato. L’incontro è stato coordinato da Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’ANCI Sicilia. Presente anche Angela Errore, responsabile del progetto Coopera il cui obiettivo è quello di rafforzare e migliorare la struttura pubblica riferita alla gestione del sistema di accoglienza diffuso sul territorio regionale e a crearne una solida rete tra le istituzioni ed operatori che agiscono nel campo del sistema dell’accoglienza e dell’integrazione.