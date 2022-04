Catania: alle Ciminiere torna la “Green expo del Mediterraneo”

Torna a Catania al centro Le Ciminiere la “Green expo del Mediterraneo”. Appuntamento dal 6 all’8 aprile nell’appuntamento che parlerà di idrogeno e transizione energetica, fra i numerosi temi affrontati.

Saranno tre giorni intensi che porteranno la Sicilia al centro del dibattito nazionale ed internazionale sull’economia circolare, la decarbonizzazione e la transizione energetica.

Fra gli argomenti trattati quello dell’efficientamento energetico. Grazie alle rinnovabili, all’efficientamento e alla riduzione dei consumi, all’utilizzo, in un processo di transizione sostenibile, di tutte le energie a breve tempo disponibili, l’Italia potrebbe dimezzare la dipendenza dalla fornitura russa entro il prossimo inverno, senza ricorrere a nuove implementazioni di gas o carbone. Il tutto con un risparmio complessivo in bolletta di ben 14,5 miliardi.

Al tavolo dei relatori nella tre giorni ci saranno, tra gli altri: Daniela Baglieri, assessore all’energia e servizi di pubblica utilità della regione; Barbara Floridia, sottosegretaria al ministero dell’istruzione; Laura D’Aprile, capo del dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi de MiTE; Girolamo Turano, assessore delle attività produttive della regione siciliana; Antonio Martini, dirigente generale del dipartimento regionale siciliana; Roberto Sannasardo, Energy manager della regione siciliana; Corrado Clini, presidente onorario di Catania 2030 e già ministro dell’ambiente e i vertici di Confindustria Catania, Palermo e Siracusa: Antonello Biriaco, Pietro Franza e Diego Bivona. Al loro fianco i vertici e i rappresentanti di numerosissime aziende, nazionali ed estere che sono e saranno al centro degli interventi strutturali nei prossimi anni di transizione economica ed energetica italiana e siciliana.

L’idrogeno come volano della transizione energetica siciliana. Grande novità di quest’anno a Ecomed sarà la prima edizione di Hydrogen green expo, una fiera nella fiera che nasce come evento espositivo/formativo sulla filiera industriale dell’idrogeno verde, dedicao alle tecnologie innovative per la produzione, distribuzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno verde.

La regione siciliana si è candidata ad ospitare il centro di alta tecnologia per l’idrogeno nell’ambito del PNRR, i cui primi bandi sono già in fase di attuazione e che vedono il territorio siciliano tra i maggiori beneficiari degli interventi che metteranno in sinergia la grande produzione da fonti rinnovabili e la forte presenza, tra gli altri utilizzatori dell’idrogeno, dell’industria petrolchimica. La regione si è candidata a riecvere le risorse necessarie per la realizzazione degli impianti di produzione di idrogeno per la decarbonizzazione delle industrie pesanti.

Di idrogeno e transizione energetica si parlerà nel calendario di convegni organizzato dalla regione nell’ambito de “Le energie della Sicilia”, annuale appuntamento organizzato dall’assessorato all’energia e servizi di pubblica utilità della regione, ospitato da Ecomed-progetto comfort.