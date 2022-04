Barcellona Pozzo di Gotto (Me): controlli dei carabinieri al mercato ortofrutticolo

Ieri i carabinieri della compagnia messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio al mercato ortofrutticolo di Nasari per la prevenzione dello spaccio di droga, nonché per il contrasto della circolazione stradale.

Il mercato di Nasari nelle ultime inchieste della Dda di Messina era stato coinvolto perché era stato dimostrato che la criminalità organizzata barcellonese si fosse inserita in questo ramo economico e produttivo mediante l’intestazione fittizia delle attività commerciali. All’esito degli accertamenti presso il mercato all’ingrosso sono state identificate 22 persone e controllate 7 attività di vendita al dettaglio.

In particolare, è stata sanzionata una società cooperativa poiché i carabinieri hanno trovato nella disponibilità prodotti ortofrutticoli per 650 Kg, privi della prevista tracciabilità, in violazione delle vigenti normative europee. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e ai titolari della cooperativa è stata elevata una sanzione di 1.500 euro.

Durante il servizio sono state effettuate verifiche straordinarie alla circolazione stradale che ha permesso di controllare 54 veicoli e contestate diverse sanzioni al codice della strada per un importo di oltre 5.500 euro. Due conducenti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga, detenute per uso personale ed entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Messina quali assuntori di droga con contestuale sospensione della patente di guida.