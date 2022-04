San Giovanni La Punta (Ct): alla libreria Ubix la  presentazione “Dalla terra al pane” di Fulvio Marino

Sarà presentato domani alle 18.30 alla libreria Ubix del centro commerciale I portali di San Giovanni La Punta, nel catanese, il libro “Dalla terra al pane” del maestro panificatore Fulvio Marino. Un appuntamento a cui parteciperà lo stesso autore che firmerà le copie del suo libro.

Questo libro ci spiegherà come si scelgono le farine, quando una farina è buona e adatta per il lievitato che vogliamo fare, che si tratti di pane, focaccia o pizza. Un libro di ricette di grande successo e molto richieste anche grazie alla pandemia che ha chiuso tutti in casa a sfornare. Fulvio Marino è rappresentante della terza generazione di Mulino Bianco. Fino a qualche tempo fa lavorava nel commerciale e nella formazione dei fornai e dei panettieri, per poi dirottarsi con grandissimo successo verso un nuovo percorso televisivo, nel programma di Rai 1 “E’ sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, fornendo ricette di pani e lievitati, tutti con grani e farine selezionate, prestando grande attenzione all’origine degli ingredienti e alle tecniche di cottura.

Fulvio Marino, volto noto delle trasmissioni di Antonella Clerici, è nato A Cuneo nel 1985 in una famiglie di mugnai, con un mulino che dalle Langhe ha raggiunto la fama internazionale. Lavora nell’azienda di famiglia ed è responsabile delle panetterie della catena Eataly. Tra le sue pubblicazioni “Dalla terra al pane” del 2021.