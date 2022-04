Cefalù (Pa): si presenta online “La luna è d’acciaio”

Sarà presentato online domani, domenica 3 aprile, a partire dalle 17.30, il libro “La luna è d’acciaio” di Paola Castiglia. Un’iniziativa che si inserisce nell’iniziativa di BCsicilia “30 libri in 30 giorni”.

Dopo l’introduzione di Alfonso lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di: Valentina Portera, docente e presidentessa della sede di BCsicilia di Cefalù; Teresa Triscari, consulente culturale del ministero degli affari esteri e di Giuseppe Lo Bello, sindacalista della Cgil. Sarà presente la stessa autrice. Il link per partecipare all’incontro: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk

Nel libro la storia dell’acciaieria Afem di Campofelice e delle vite, gli amori, le lotte, le violazioni e le conquiste dei lavoratori della fabbrica. “Bruno raccoglieva i suoi appunti con una scrittura scomposta. Li metteva insieme, aggiungendo e cancellando ingredienti alla ricerca del profumo perfetto per il suo dopobarba alle rose. Teneva i capelli indietro, impomatati di gelatina e il suo modo eccentrico nel vestire aveva convinto gli abitanti di Campofelice che fosse un po’ toccato.

In realtà Bruno, toccato, non lo era affatto. I lunghi anni trascorsi in Olanda e i viaggi da vagabondo gli avevano consegnato quanto fosse fragile la vita degli uomini. Quanto ridicola, a volte. E, comunque, in ogni caso, dolorosa. Tornato al suo paese, dove lo avrebbero preso in giro fino alla fine dei suoi giorni, si era messo a sistemare vecchie tv e radioline andate. Ma ogni minuto libero lo dedicava a quell’alchimia. Combinare odori, umori, profumi. Raccoglieva di tutto, conservava di tutto. E mescolava le sue malinconie in piccole ampolline e in scatolette, dando alle foglie significati di cui nessun altro era a conoscenza. Tra tutte preferiva il ricino. Quelle foglie puntute, grandi, veri e, soprattutto, amare. Si era convinto, in barba a qualunque fondamento scientifico, che le migliori crescessero accanto ai binari della ferrovia. Cariche dei sentimenti della partenza, il loro sapore di fiele avrebbe ricordato quanto è amaro partire e quanto, ancora di più, tornare”. Inizia così la storia di Bruno e degli operai dell’Afem Campofelice, un’acciaieria che prometteva di portare alla Sicilia progresso e riccheza.

Tra amori, coraggio, violazioni e lotte per i diritti, il libro racconta la vera storia degli anni dell’acciaio di un piccolo paese sulle rive del Tirreno. Paola Castiglia, laureata in filosofia e specializzata in giornalismo ambientale, vive a Palermo. È autrice della raccolta di interviste “Un’altra donna è possibile” dove alcune donne di rilievo del panorama culturale italiano si sono confrontate in merito al tema della mercificazione del corpo femminile. Tra le interviste: Margherita Hack, Carmen Consoli, Susanna Camusso, Carla Fracci, Rita Borsellino, Monica Frassoni e Rossella Muroni. Fondatrice del gruppo editoriale La Voce, ha diretto il mensile La Voce e il quotidiano online www.lavoceweb.com. in passato ha collaborato con diverse testate tra cui laRepubblica e L’isola possibile, allegato a Il manifesto.

Nel 2013 ha lavorato per l’ufficio stampa della presidenza della camera dei deputati. Dal 2004 contribuisce alla raccolta dei dati pubblicati annualmente dalla guida blu del Touring club italiano e di Legambiente, per cui nel 2007 ha curato l’ufficio stampa della Goletta verde per Croazia e Italia.