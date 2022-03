Brolo (Me): la Nebrosport al prestigioso circuito San Marino

Trasferta a San Marino per la Nebrosport di Brolo nel prossimo fine settimana del 26 e 27 marzo. Il team santangiolese che lo scorso fine settimana ha debuttato nella nuova stagione, sarà ai nastri di partenza della 49esima edizione del circuito San Marino: un rally che vedrà la partecipazione di un equipaggio a tinte rossoblu.

Per la scuderia santangiolese scenderanno in pista Emanuele Giannetti e Vincenzo Roma nelle vesti di co-driver. L’autista, che nell’ultimo appuntamento del 2021 aveva conquistato il quinto posto assoluto al rally terra di Argil e il primato in N4, è già focalizzato sull’appuntamento di San Marino al volante di Skoda Fabia in classe R5.