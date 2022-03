Messina: il Volley torna in campo il 29 marzo

Il 29 marzo prossimo il Messina volley torna in campo in turno infrasettimanale contro la polisportiva Nino Romano. La partita vale come diciottesima giornata del campionato di serie C femminile.

Le ragazze di mister Danilo Cacopardo, infatti, salteranno il turno di questa settimana che prevedeva lo scontro casalingo contro l’accademia volley Sicilia, vista l’impraticabilità del palaJuvara.

Le peloritane nella paestra comunale Ciantro di Milazzo affronteranno una compagine che le precede in graduatoria e che incontreranno di nuovo, sempre la prossima settimana, per il recupero della settima giornata del girone di andata. A presentare la partita di martedì prossimo è il libero giallo-blu Ylenia Biancuzzo.

“Le due vittorie consecutive hanno portato un’iniezione di fiducia. Abbiamo lavorato sulla continuità, anche perché abbiamo risentito della mancanza di alcune compagne. Il nostro allenatore ci sta facendo lavorare sui ritmi di gara che abbiamo perso in determinate partite e questo per noi è fondamentale. Adesso incontreremo la Nino Romano e, ironia della sorte, giocheremo due volte in una settimana con la stessa squadra per recuperare il match di andata.

La Nino Romano è una squadra che conosciamo e non conosciamo visto che quest’anno non l’abbiamo ancora incontrata. Però cercheremo di fare del nostro meglio come abbiamo sempre fatto e ottenere gli stessi risultati delle ultime due settimane. Sarà una sfida molto difficile perchè è una squadra che ci precede in classifica, comunque noi metteremo in campo la massima concentrazione”.