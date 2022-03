Gravina (Ct): lavori pubblici, verso la riqualificazione del campo sportivo

Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione del campo sportivo comunale di via Don Bosco a Gravina di Catania. Ne danno notizia il sindaco Massimiliano Giammusso; il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Rosario Condorelli e l’assessore con delega allo sport, Franco Marcantonio.

Il progetto è stato approvato dalla giunta lo scorso 15 marzo. “Si tratta del progetto per il quale il nostro comune è riuscito ad ottenere il finanziamento previsto dal bando ministeriale “Sport e periferie”, ha spiegato il sindaco. “La nostra amministrazione sta lavorando per realizzare strutture sportive al serizio di una realtà come Gravina e delle tante società sportive operanti nel settore da tanti anni promuovendo i valori etici dello sport”.

A spiegare i dettagli del progetto è stato il vicesindaco Rosario Condorelli che dichiara: “con questo intervento si riqualificherà il campo sportivo che verrà adeguato alle norme Coni, con particolare attenzione alle disposizioni di prevenzione incendi e igienico sanitarie. Sarà realizzato anche il parcheggio con la strada a servizio anche della palestra comunale”.

“Il prossimo passo – conclude il sindaco Giammusso – sarà l’avvio della procedura di esproprio delle aree private da destinare a parcheggio e l’indizione della procedura di gara per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori. Anche in questo caso desidero sottolineare il lavoro svolto dall’ottavo servizio, in particolare del responsabile, ingegnere Marco Scalirò”