Modica (Rg): cinque noleggiatori denunciati

Erano in cinque. Avevano conseguito la licenza di NCC (noleggio con conducente2 a Comisa e operavano a Roma senza aver mai fatto rientro nelle autorimesse indicate nella documentazione presentata nel ragusano.

L’inchiesta è stata condotta in collaborazione della polizia locale Roma capitale che ha confermato la costante presenza dei veicoli NCC indagati attraverso i ripetuti accessi nelle zone a traffico limitate e all’aeroporto internazionale di Fiumicino. I cinque intestatari di licenza (tutti residenti a Roma eccetto uno residente a Siracusa), avevano indicato quale luogo di rientro delle autorimesse di Modica affittate regolarmente, ma a cui non avevano mai fatto rientro.

A differenza dei taxi, che sostano su aree pubbliche specificatamente segnalate, il servizio NCC è rivolto ad un’utenza indifferenziata e non è obbligato a svolgere la corsa solo nel territorio comunale, ma può farlo su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Lo stazionamento delle auto avviene in rimesse ubicate nel territorio comunale (in Sicilia ne sono ammesse fino a due).

I cinque indagati sono stati accusati, in concorso e in continuità, di falsità ideologica per aver indotto in errore un pubblico ufficiale attestando falsamente di avere la disponibilità di sedi operative e di rimesse a Modica (uno anche nel comune di Ragusa), così da indurre dirigenti e funzionari comunali in errore, svolgendo attività esclusivamente in altri comuni, precipuamente nell’area capitolina, senza che i veicoli facessero ritorno a Modica e sostassero nelle specifiche rimesse dichiarate per ricevere le prenotazioni ed espletare le prestazioni di trasporto senza che i titolari di autorizzazione avessero un reale ufficio operativo nel territorio di Modica e senza che gli stessi avessero la disponibilità effettiva e facessero uso delle rimesse.