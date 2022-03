Termini Imerese (Pa): sequestrati 23 Kg di pesce dalla finanza

Ben 23 Kg di pesci sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Termini Imerese, nel palermitano in quanto venduti in maniera totalmente abusiva.

Le fiamme gialle, durante il controllo, hanno accertato che il venditore ambulante non aveva l’autorizzazione del sindaco necessaria per lo svolgimento dell’attività. Inoltre, non era stato in grado di esibire ai militari la documentazione attestante la provenienza e la tracciabilità del pescato ritenuto non sicuro per il consumo alimentare e per questo distrutto.

Gli agenti della finanza hanno segnalato il trasgressore all’autorità marittima competente per gli obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità che prevede una sanzione pecuniaria che può arrivare ai 4.500 euro. Continua incessantemente l’azione di controllo economico del territorio da parte della finanza di Palermo per garantire la legalità nelle fasi del commercio ambulante, soprattutto di generi alimentari con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i vencitori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.