Capo d’Orlando (Me): visita istituzionale del sindaco di Naso

Il sindaco di Naso, centro nebroideo del messinese, è stato in visita istituzionale al comune di Capo d’Orlando. Venerdì scorso il sindaco di Naso, Gaetano Nanì e il collega di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, si sono incontrati a palazzo Europa.

Questa visita fa seguito, dopo 4 mesi, alla riunione della seconda commissione consiliare permanente del comune di Capo d’Orlando, “Turismo, cultura, ambiente e beni architettonici”, partecipata dai consiglieri del comune di Naso, Flavio Santoro e Rosario D’Amore che diede inizio alla collaborazione tra i due Enti. Si era discusso all’epoca di strategie per lo sviluppo turistico-culturale e la promozione di un programma condiviso tra le due comunità.

Oggi che i due primi cittadini si incontrano per programmare azioni “sinergiche ed integrate per lo sviluppo economico, turistico, culturale”, non possiamo non plaudire per il concretizzarsi dei lavori intrapresi nel corso di una delle ultime riunioni della seconda commissione permanente prima della pausa di fine mandato.

“Leggere i propositi dei due sindaci – continua la nota dei consiglieri di Capo d’Orlando – riguardo allo sviluppo turistico comprensoriale, partendo da un’incentivazione dei collegamenti quotidiani tra Naso, Capo d’Orlando e porto turistico. Ci riempie di orgoglio perché consacra l’utilità del lavoro già svolto, che oggi vede aggiungere un fondamentale tassello per il perseguimento di iniziative per il rilancio turistico-culturale-religioso, enogastronomico e nautico che gli stessi consiglieri comunali si prefissavano di raggiungere”.