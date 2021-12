Sicilia: traffico di droga, 16 arresti

Sedici persone, tra Sicilia e Calabria sono state arrestate dagli agenti della guardia di finanza di Catania per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti di Catania, con il supporto dei colleghi di Ragusa e del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata hanno dato esecuzione tra Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria, le ordinanze del Gip.

Le indagini hanno permesso di far emergere l’esistenza di una strutturata associazione per delinquere, composta da ragusani, albanesi e maltesi, ritenuti responsabili di traffico e spaccio di cocaina, hashish e marijuana, sostanza che veniva illecitamente acquistata in Albania, Puglia e Calabria e poi rivenduta in Sicilia, Lombardia e a Malta.

Le indagini hanno permesso di delineare i ruoli nell’ambito del gruppo criminale, distinti tra i promotori dell’associazione, i loro fornitori e gli acquirenti della sostanza stupefacente. A questo proposito durante le indagini, a riscontro delle ipotesi investigative, si perveniva al sequestro complessivo di 430 Kg di droga.