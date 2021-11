Catania: pittura rupestre al laboratorio didattico al museo archeologico

Appuntamento con la pittura rupestre nel laboratorio ludico didattico al museo di archeologia dell’università di Catania, domenica 7 novembre. Un nuovo appuntamento di Officine culturali.

Dopo una prima fase esplorativa, conoscendo le prime rappresentazioni artistiche realizzate dall’uomo e come queste prime forme d’arte, in passato, non avevano solo valore decorativo, ma soprattutto una forza legata alla magia e ai riti propiziatori. Conclusa la fase esplorativa, i giovani partecipanti si trasformeranno in artisti preistorici, realizzando le loro personali pitture rupestri con le stesse tecniche sperimentate dai nostri antenati migliaia di anni fa.

L’appuntamento è alle 10.30 all’infopoint del monastero dei Benedettini. Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri: 0957102767 – 3349242464.