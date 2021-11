Catania: spacciatore recidivo in manette trovato con 12 dosi di cocaina

È stato trovato con 12 dosi di cocaina uno spacciatore recidivo arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Catania nel fine settimana. Gli agenti, con l’aiuto del fiuto del cane poliziotto Sky, hanno trovato la droga, dal valore d circa 800 euro, in casa. Sequestrati anche 700 euro provento dell’attività di spaccio.

La squadra mobile aveva ricevuto notizia che un giovane nisseno, già arrestato per spaccio di droga, avesse ripreso l’attività delittuosa. A settembre, dopo alcuni mesi di domiciliari, il giovane aveva riacquistato la libertà, ma gli era stato imposto l’obbligo di dimora a Caltanissetta e il divieto di uscire da casa in orario notturno e nella fascia oraria dell’uscita dei giovani studenti dalle scuole, così da scongiurare il pericolo che reiterasse la vendita di droga ai ragazzi. Nonostante la misura cautelare applicata, il giovane non ha inteso cambiare stile di vita, continuando a delinquere.

Dopo pochi istanti dall’inizio della perquisizione l’indagato, ormai messo alle strette, ha consegnato la droga e un’altra è stata scovata dal cane. Oltre a 12 dosi di cocaina pronte per essere vendute, è stato trovato anche tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente e per il taglio della droga pura con sostanze diverse, così da ricavarne più dosi. Gli investigatori, inoltre, hanno sequestrato i soldi ritenuti provento dell’attività di spaccio. La droga, analizzata dalla scientifica, sarà distrutta e il denaro confiscato.