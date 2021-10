Giarre (ct): sopreso a rubare nel chiosco chiuso, arrestato

Voleva approfittare della chiusura, per rubare nel chiosco chiuso per il maltempo a Giarre, nel catanese. Qui i carabinieri hanno arrestato un 19enne catanese, colto in flagranza di reato per furto aggravato.

I militari, impegnati nel servizio di perlustrazione, mentre transitavano lungo viale don Luigi Sturzo, hanno intravisto un uomo che armeggiava all’interno del chiosco di bibite in piazza San Camillo.

L’uomo è stato colto di sopresa vedendo sbucare i militari alle sue spalle mentre era intento a caricare sulla Fiat Panda dolciumi ed elettrodomestici rubati dall’esercizio commerciale, compresi 70 euro in contanto che erano all’interno della cassa.

I militari hanno convocato il proprietario del chiosco che, appena arrivato, ha riconosciuto la merce rubatagli che gli è stata immediatamente riconsegnata dai carabinieri.