Scordia (Ct): forza il posto di controllo con un’auto rubata, denunciato

I carabinieri a Scordia, nel catanese, hanno inchiodato un uomo che ha forzato il posto di controllo con un’auto rubata. Ad inchiodarlo sono state le telecamere del sistema di video sorveglianza.

Un 20enne di Catania è stato denunciato per furto aggravato in concorso, resistenza e detenzione di sostanze stupefacenti. Nella notte i carabinieri hanno intimato l’alt ad un’auto con a bordo persone. Il guidatore procedeva a velocità sostenuta, così da indurre uno dei militari ad imporgli l’alt. L’uomo non ha ottemperato all’ordine rischiando di investire il militare con una spericolata manovra che gli ha permesso di dare l’inizio ad una rocambolesca fuga per le vie del centro cittadino, inseguito dai carabinieri che si sono messi alle sue calcagna.

I fuggiaschi sono stati raggiunti dai carabinieri in piazza San Sebastiano dove l’uomo ha adirittura tentato più volte di speronare l’auto degli inseguitori costretti a desistere per evitare danni ad una famiglia che sopraggiungeva in senso opposto a bordo di un’auto.

I fuggiaschi nel corso della fuga hanno avuto un incidente autonomo in via Toselli andando ad urtare un marciapiede con la conseguente esplosione delle gomme anteriori, motivo per il quale hanno continuato la fuga a piedi, abbandonando l’auto rubata ad un 39enne di Mineo che l’aveva noleggiata e al cui interno i militari hanno trovato un involucro contenente una piccola quantità di marijuana.