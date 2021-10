Tortorici (Me): in onda il programma “The master beauty” di Salvuccio Canfora

Andrà in onda questa sera la seconda puntata del programma “The master buaty” ideato dal vulcanico oricense Salvuccio Canfora e dal giornalista Roberto Marco Oddo. A condurre la serata sul 19 TeleOne è la giornalista di spettacolo Alessandra Costanza, la voce è quella di Matteo Volpe.

A contendersi il titolo di “The master beauty” saranno i parrucchieri, gli hair stylist selezionati online grazie all’invio di video candidature. Le quattro prime puntate saranno di eliminazione diretta e poi due semifinali e una finale nonché una registrazione che racconterà dall’inizio il percorso del format televisivo.

A partecipare al programma sono concorrenti provenienti da diverse parti della Sicilia : Marco Sapienza, Felicia Di Blasi, Giusy Frisella, Giuseppe Fiore, Alessandro Ruggiero, Anna Minì, Antonella Costanzo, Valentina Arancio. Ogni puntata vedrà protagonisti due sfidanti che in 35 minuti ciascuno potranno scegliere se realizzare un Cut and Fold , ossia un taglio ed una messa in piega, un Hairstyle raccolto o un Hairstyle semi raccolto.

Ogni contender deve occuparsi del cambio look della modella, individuandone i tratti somatici tenendo conto della morfologia del viso ,adattandone il taglio capelli o l’acconciatura per valorizzarne l’aspetto. Protagonisti della prima puntata del programma saranno Marco Sapienza VS Felicia Di Blasi , entrambi di Palermo. A valutare le performance dei concorrenti in gara tre temibili giudici Hair Stylist professionisti: Salvuccio Canfora, Miriam Palmentino e Piera Midili.

A valutare le acconciature create dai concorrenti sarà la giuria che si baserà su: tecnica, creatività, stile e postura. Ad ogni puntata la giuria assegnerà un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella degli sfidanti. Il vincitore della finale riceverà dalla produzione un paio di forbici Italian style della Leader cam del valore di 500 euro. Al secondo classificato saranno forniti prodotti della Teha del valore di 300 euro e per il vincitore del “social hair”, una fornitura di prodotti per 200 euro.

Partner tecnico del format è Euroform, la scuola professionale dei mestieri con sede in tutta la Sicilia e vanta migliaia di iscritti. L’intero programma è stato girato all’interno dei locali di Euroform di Corso Re Ruggero II a Palermo. Il coordinamento del settore trucco è stato gestito da Egidia Brazzo.

“The master beauty – ci dice Salvuccio Canfora, autore e giudice della manifestazione – è un’idea vincente. Un talent che mette in risalto le doti tecniche ed artistiche degli hair stylist, oggi più che mai protagonisti del cinema e della tv. Abbiamo iniziato con il settore hair, ma continueremo anche con make-up ed estetica”.