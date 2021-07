Catania: alloggi popolari occupati, attività della polizia

A Librino, popoloso quartiere di Catania, proseguono le azioni della polizia di Stato di contrasto delle occupazioni abusive di alloggi popolari. Sono state svolte delle indagini per accertare la regolare occupazione degli alloggi popolari della cosiddetta Torre Leone, ex palazzo di Cemento.

Nel corso dell’operazione sono state verificate 32 posizioni alloggiative, 2 delle quali hanno fatto emergere l’occupazione abusiva degli alloggi da parte di alcune persone che con il loro comportamento hanno danneggiato gli aventi diritto che da tantissimi anni sono inseriti in un’apposita graduatoria; 16 appartamenti sono risultati regolarmente assegnati e in 14 unità, al momento del controllo, non vi era nessuno. Per questo gli occupanti senza titolo sono stati indagati in stato di libertà per invasione di edificio pubblico.

C.M., 29 anni, già sottoposto ai domiciliari e più volte indagato per evasione, è stato tradotto in carcere e anche segnalato all’Autorità giudiziaria in quanto appartenente ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza. Sono stati anche eseguiti molteplici controlli volti a rinenire auto rubate che, come spesso accade, vengono regolarmente parcheggiate in strada.