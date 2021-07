San Mauro Castelvede (Pa): Roccamaris presenta l’arte a San Mauro

Appuntamento con la storia e l’arte a San Mauro Castelverde, nel palermitano, sabato 31 luglio alla chiesa di Santa Maria de Francis. Un appuntamento organizzato in collaborazione con il comune di San Mauro Castelverde.

Il marchesato di Simone I Ventimiglia, tra il 1502 e il 1544 è senza dubbio uno dei più floridi periodi culturali. Uomo colto e letterato egli riesce a trasformare Castelbuono in una corte illuminata in cui artisti, uamnisti e scienziati hanno convissuto e lasciato importanti testimonianze del Rinascimento isolano. San Muaro è stato uno dei maggiori centri ad aver goduto di questa committenza ed averla protratta nel tempo: il suo patrimonio scultoreo non ha eguali con gli altri paesi madoniti.

L’incontro vuole ripercorrere questo ricco patrimonio soffermandosi soprattutto sulla Cona di Santa Maria de’ Francis, commissionata direttamente dal marchese Simone I e dalla moglie Isabella Moncada. Ad accompagnare in questo viaggio nell’arte maurina lo storico dell’arte Giuseppe Fazio.

“La riscoperta delle proprie radici per una comunità è essenziale per capire chi siamo oggi. Ringrazio l’associazione Roccamaris, la ricercatrice appassionata Domenica Barbera e il prof. Giuseppe Fazio per la loro partecipazione e collaborazione” ha dichiarato il sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla.

“Per noi – ha spiegato la presidentessa dell’associazione, Domenica Barbera – è il primo incontro con i cittadini di San Mauro, un comune ricco di storia. Un’ulteriore occasione per valorizzare il grande patrimonio culturale di questo comune e delle Madonie, un tesoro inestimabile per tutto il territorio”.

L’associazione Roccamaris ringrazia per la possibilità data per l’organizzazione di questo primo appuntamento nel comune madonita, il sindaco Giuseppe Minutilla, l’assessore alle attività culturali Matteo Mazzola e il parroco don Francesco Giacalone.