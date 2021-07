Itala (Me): al via la X edizione di “Corto di sera”

Al via a Itala, nel messinese, la X edizione di “Corto di sera”. Ospite speciale della serata inaugurale è il regista Francesco Calogero con il suo film “Seconda primavera”. Il festival dedicato al cortometraggio si svolger a Piazza Badia dal primo al 4 agosto prossimi.

Il regista Francesco Calogero, nella serata inaugurale, presenterà al pubblico il lungometraggio “Seconda primavera”. Prodotto nel 2015 da Polittico srl con il sostegno della Sicilia film commission e presentato in anteprima mondiale al 26° “Trieste film festival”, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomination ai nastri d’argento per il miglior soggetto, il “Gold Remi award” al Worldfest Houston, il premio come miglior film sia all’Hamilton film festival che al FilmsInfest di Palma de Mallorca e il premio del pubblico al Kew Gardens festival of cinema di New York e al Ramsgate Intl Film&Tv festival.

Anche l’interprete pricipale, Claudio Botosso, è stato premiato come migliore attore sia al Dedalo Minosse cinema prize di Vicenza che al FilmInfest di Palma de Mallorca, festival in cui è stata premiata come miglior attrice internazionale anche la protagonista DEsirée Noferini. Nel cast anche Angelo Campolo, Anita Kravos, Tiziana Lodato e Nino Frassica.

Durante la serata del 1 agosto, il pubblico avrà dunque l’occasione di confrontarsi direttamente con uno dei più originali e raffinati registi italiani. Carriera, quella di Calogero, in cui i cortometraggi hanno svolto un importante ruolo espressivo. Significativo l’esempio di “Bionda per un giorno”, un super8 di 35 minuti presentato nel 1987 a Torino Cinema Giovani, proprio nei giorni successivi a “La gentilezza del tocco”, il lungometraggio 16mm. invitato a inaugurare con grande successo di critica e pubblico il festival, e considerato ormai un vero e proprio “cult” del cinema indipendente. Avvertendo l’esigenza di portarne a termine le riprese durante il montaggio de “La gentilezza del tocco”, l’esperienza di Calogero con “Bionda per un giorno” dimostra come il corto non sia sempre e soltanto una palestra per approcciarsi al lungo, ma mezzo espressivo idoneo per raccontare storie dal respiro particolare, come avviene per uno scrittore di romanzi che non disdegna di cimentarsi con i racconti.

A quel film d’esordio hanno fatto seguito l’altrettanto fortunato “Visioni Private” (co-diretto insieme a Ninni Bruschetta e Donald Ranvaud), quindi “Nessuno” (con Roberto De Francesco, Sergio Castellitto, Lucrezia Lante Della Rovere, Renato Carpentieri) “Cinque giorni di tempesta” (con Amanda Sandrelli, Chiara Caselli, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Umberto Orsini) e “Metronotte” (con Diego Abatantuono, Anna Safroncik, Flavio Insinna) fino ad arrivare appunto a “Seconda Primavera”. Un regista apprezzato tanto in Italia quanto all’estero, come dimostra la retrospettiva a lui dedicata da Annecy Cinéma Italien, in occasione della consegna del Prix Sergio Leone alla carriera, avvenuta nel 2016.

Chiuderà la serata inaugurale del 1 agosto, il concerto del duo “Dr. Broscovich”. Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la proiezione dei cortometraggi in concorso. Anche per questa edizione i corti sono suddivisi in diverse categorie: “From Italy to Itala” per le opere provenienti dal territorio nazionale, “Visioni Isolane” per opere di autori siciliani e “Internazionali” per i cortometraggi provenienti dal resto del mondo. Novità di questa decima edizione, l’istituzione della giuria popolare che presenzierà a tutte le tre sere del Festival e stabilirà i corti vincitori nelle varie sezioni. Il voto del pubblico invece sancirà la vittoria del premio “Giovannello da Itala”.

L’idea della giuria popolare non è casuale – spiegano gli organizzatori – vogliamo festeggiare l’ importante traguardo della decima edizione offrendo al nostro pubblico un’ulteriore opportunità di confronto. Un modo per confermare, ancora una volta, la natura partecipativa di questo Festival, che, nel panorama festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un vero e proprio miracolo. Riuscire ad organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è difficile, riuscire ad organizzarli in piccoli centri come Itala lo è ancora di più.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L’ ingresso è gratuito e nella piazza sarà allestita una zona ristoro. Il festival Corto di Sera, organizzato dall’omonima associazione culturale, è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film Commission.