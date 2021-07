Mazzarrone (Ct): arriva il centrocampista Provenzano

Il centrocampista Mimmo Provenzano, originario di Partinico, 32 anni, è stato acquistato dal Mazzarrone. Provenzano è reduce da una lunga esperienza nello Scordia dove ha giocato per cinque stagioni tra D, eccellenza e promozione, dopo aver indossato per diverse stagioni le maglie di: Acireale, San Severo, Marsala, Palazzolo, licata, Due Torri, Enna e Real Siracusa.

Provenzano ha una grande esperienza in realtà importanti come l’Udinese, dove giocò nella Primavera; il Messina dove ha esordito in serie A nel 2006-2007 nella sfida a San Siro con l’Inter (giocò una quindicina di minuti). Indimenticabile anche quel febbraio 2008 quando per due partite di fila fu impiegato nell’undici titolare in Serie B con la maglia del Messina. Provenzano giocò a centrocampo contro Mantova (1-0, vittoria in casa) e contro il Frosinone (ko per 4-0). Ha giocato anche a Trapani in C1, Matera e Canavese, come realtà professionistiche dove ha lasciato un segno.

“Ho scelto il Mazzarrone – spiega Provenzano – perché sono consapevole che se anche se siamo in Promozione ho trovato persone competenti che sanno cosa vuol dire fare calcio. Non è facile trovare queste competenze in giro e sono arrivato in un’era dove voglio fare calcio in modo professionale a prescindere dalla categoria. Mazzarrone può darmi questo, quindi sono felicissimo di far parte di questa società. Le mie aspettative sono quelle di fare assolutamente bene per ricambiare la fiducia datami e soprattutto provare a fare un ottimo campionato senza porci dei limiti”.