Carini (Pa): a “le notti di BCsicilia” le vie dell’acqua alla scoperta dei mulini

Alla scoperta degli antichi mulini a Carini, nel palermitano, nell’ambito della manifestazione “Le notti di BCsicilia”. Appuntamento questa sera alle 22.00 nell’ambito della manifestazione in piazza Duomo a Carini.

La manifestazione è promossa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. A guidare gli intervenuti sarà Giuseppe Randazzo.

L’iniziativa prevede una passeggiata tra le vie del paese alla scoperta dei tre mulini medievali che ancora oggi connotano la zona Ovest del territorio, denominata “Utti”, (botte), ovvero la ruota del mulino stesso.

Dalla via Passa d’Acqua, via Fiume Falco, via Po’ ,si arriverà in via Fiume Mulino dove si potranno ammirare esternamente le strutture ad acqua dei mulini che contribuivano all’economia di un territorio a chiara vocazione agricola-cerealicola.