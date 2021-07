Mineo (Ct): sequestrata una piantagione di canapa indiana, un arresto

I carabinieri a Mineo, nel catanese, hanno sequestrato una piantagione di canapa indiana. Il coltivatore della sostanza stupefacente è finito in manette. Le manette sono scattate ai polsi di un 39enne del posto che dovrà rispondere di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di individuare il soggetto che era sospettato di bazzicare nel mondo della droga. I militari, in località Gesso di Verderame avevano individuato due piazzole ben nascoste alla vista perché situate sul fondo di una vallata dove erano state complessivamente piantate 202 piante di canapa indiana con un’altezza fino a 160 centimetri, servite da un sistema di irrigazione che si dipanava dall’abitazione dell’uomo, distante circa 50 metri.

Come novelli “pollicino” i carabinieri hanno seguito il tubo, bussando alla porta dell’abitazione e raccontando tutto alla madre dell’interessato che sarebbe poi rientrato qualche minuto dopo perché avvisato telefonicamente dalla genitrice. L’uomo si è assunto ogni responsabilità e nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati semi di canapa indiana, un bilancino di precisione, un foglio con l’annotazione di contabilità verosimilmente correlata alla vendita della droga, nonché un congruo numero di riviste specializzate per la coltivazione della cannabis indica. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.