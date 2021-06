Giarre (Ct): festa di San Vito Martire tra rifiuti e degrado

Alla vigilia della festa di San Vito Martire tra rifiuti e degrado a Giarre, nel centro del catanese, il comitato per i festeggiamenti è sul piede di guerra. La popolosa frazione, infatti, è abbandonata nel degrado, tra cenere vulcanica e rifiuti.

Nonostante le numerose richieste all’amministrazione comunale, nessuno è intervenuto. “Abbiamo chiesto quanto meno la pulizia della piazza della cenere – spiega Angelo Grasso, cassiere della festa – per evitare che domani qualcuno rischi di scivolare e farsi male. Ci hanno risposto che in questo momento non è possibile. Però la piazza Duomo, nel centro cittadino, è stata ripulita subito. A questo punto provvederemo da soli. D’altronde da anni siamo noi ad occuparci anche della pulizia della stele purtroppo nelle periferie siamo completamente abbandonati. Si ricordano di noi solo al momento del voto”.

Interviene sulla vicenda anche il commissario della Lega cittadina, Giovanni Barbagallo che constata lo “stato di degrado in cui si trovano alla vigilia, tra l’altro, di una delle feste più sentite dai giarresi. Purtroppo non sono sorpreso da quello che ho visto. Stesse problematiche lamentate dai residenti di via Ospizio e di via San Matteo, sempre a Macchia. Ancora una volta la città si presenta priva di decoro e l’amministrazione comunale non mostra nessuna attenzione verso le esigenze più elementari, come la pulizia. Il sindaco e l’assessore all’ecologia fanno orecchie da mercante, abbandonando i cittadini che sono buoni solo a pagare le tasse, ai loro problemi. Non si tratta solo della cenere vulcanica. Le aiuole sono incolte, i rifiuti non vengono raccolti, le strade non vengono spazzate né disinfestate, con la conseguente proliferazione di insetti nocivi e ratti. E quando i cittadini, con grande senso di responsabilità e dignità – conclude Barbagallo – intervengono personalmente per ripulire e ripristinare il decoro, rischiano pure la denuncia. È intollerabile”.