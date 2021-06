Trapani:il Trio Raffaello sul palco degli Amici della Musica

Appuntamento domani con la musica del Trio Raffaello ospite degli “amici della musica” di Trapani. Appuntamento alle 18.30 nella chiesa Sant’Alberto in via Garibaldi, nel centro storico del capoluogo siciliano.

Il trio Raffaello, formato da Ivo Scarponi al violoncello, Marco Fiorini al violino e Stefano Scarcella al pianoforte, eseguirà musiche di Beethoven e Dvorak. La formazione cameristica, nata nel 2008 all’accademia Chigiana di Siena con il trio Trieste e con il trio Chajkovskij, è stata invitata ad esibirsi per importanti istituzioni e festival quali l’accademia nazionale Santa Cecilia di Roma, il teatro La Fenice di Venezia, la Filarmonica di San Pietroburgo e il festival dei due mondi di Spoleto. Il trio, inoltre, si è esibito per la prestigiosa rassegna concertistica di Radio Tre “i concerti del Quirinale” in diretta radiofonica in tutta Europa.

Il concerto inizierà con il Trio per pianoforte n. 7 in si bemolle maggiore, Op. 97 (Arciduca) di L.V. Beethoven. La serata proseguirà con l’esecuzione del Trio in Mi bem. Magg. op. 90 “Dumky”.