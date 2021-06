San Filippo del Mela (Me): grande derby della pallacanestro siciliano

Domani, domenica 13 giugno, il parquet del pala Cocuzza di San Filippo del Mela, nel messinese, ospiterà il derby del girone siciliano di serie C silver della pallacanestro. A dirigere il match sarà la coppia formata da Alessandro Lorefice di Ragusa e da Alex Oliver Di Mauro di Priolo Gargallo, nel siracusano, che ha arbitrato la semifinale del pala Ritiro tra Castanea e Basket School.

I due quintetti si ritroveranno di fronte per la terza volta in questa stagione. La scorsa gara ad avere la meglio sono stati i ragazzi del presidente Massimo Zanghì, ma quella di domani sarà una gara che non avrà nulla a che vedere con quelle disputate nella stagione regolare. “E’ una finale e come in tutte le finali – dichiara l’allenatore Pippo Sidoti – non ci può essere un favorito al di là del fatto che noi nella stagione regolare abbiamo vinto due volte, questa è una partita completamente diversa dalle altre. Le squadre avvertiranno sicuramente la tensione e alla fine sarà una gara in cui vince quella che sbaglia meno e a cui magari la palla peserà meno nei minuti più importanti. Di certo sarà una partita molto tattica, dove sicuramente le difese avranno il sopravvento sugli attacchi, per cui prevedo una partita dal punteggio basso”.

La Just Mary, allenata da Beto Manzo, ha raggiunto la finale dopo aver sconfitto in semifinale la Fortitudo Messina ed aver chiuso la stagione regolare al primo posto in graduatoria con 14 vittorie e solo 2 sconfitte, per i giallorossi del presidente Caruso. Numeri importanti per i giocatori: miglior attacco con 1379 punti totalizzati e migliore difesa con 1120 subiti. La Gold & Gold Messina ha battuto ai quarti gli Svincolati Milazzo, in semifinale il Castanea e si è classificata al terzo posto, 11 le vittorie e cinque le sconfitte con 1214 punti realizzati e 1128 subiti per cui la finale si giocherà in casa della Nuova Pallacanestro Messina che avrà il vantaggio del fattore campo. “E’ normale che loro abbiano un piccolo vantaggio perché giocano in casa – prosegue l’allenatore Sidoti – ma noi sabato scorso siamo andati a vincere sul campo dell’altra capolista e abbiamo sovvertito il fattore campo. È una partita senza ritorno, non il classico due su tre, ma si tratta di una gara secca in cui può venire fuori qualsiasi tipo di risultato. Siamo coscienti delle difficoltà a cui andremo incontro, loro sono un buonissimo gruppo, non a caso sono arrivati primi. Sappiamo di affrontare una squadra talentuosa, quindi io spero che sia una bella partita, per come è stato sabato, con due squadre che giocano sicuramente una buona pallacanestro. Alla fine saranno i dettagli a fare la differenza e chi avrà i nervi più saldi riuscirà a portare a casa la vittoria”.

Gli Scolari sono soddisfatti del campionato disputato. Hanno preparato il derby con serenità sul parquet di Patti e vogliono ora arrivare fino in fondo. “Noi siamo tranquillissimi, anche perché penso che la pressione ce l’abbiano pure loro. Sappiamo di giocarci una finale e quando arrivi in fondo vuoi vincere. Non andiamo a San Filippo del Mela per fare da comparsa anche se alla fine, qualsiasi sia il risultato, per noi avrà un valore positivo perché c’eravamo prefissati di fare i playoff e li abbiamo raggiunti con un buon terzo posto, abbiamo vinto un quarto di finale in casa, una semifinale fuori casa, quindi abbiamo fatto molto bene. Con questo non voglio dire che se dovessimo perdere per noi va bene, però ci può pure stare. Sappiamo – conclude l’allenatore della Gold & Gold Messina – di aver disputato una buonissima stagione, abbiamo centrato un obiettivo importante che è la finale e sappiamo che ancora si può andare avanti, che si possono fare gli spareggi però viviamo alla giornata, anche in questa partita come abbiamo fatto per tutto il campionato”.

Sarà sicuramente un importante momento per la pallacanestro siciliana e messinese con le due società che avranno tutti gli occhi puntati addosso. Sarà fondamentale per entrambe le squadre offrire uno spettacolo degno di una finale e di un movimento sportivo che ha tanta voglia di crescere. La gara sarà trasmessa in streaming a partire dalle 18.50 sulle pagine ufficiali Facebook della Basket School Messina, della Nuova pallacanestro Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata ad Emanuele Franciò e Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita e la supervisione tecnica di Vincenzo Nicita.