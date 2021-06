Catania: spacciatore in manette a Nesima

Agenti della polizia di Stato a Nesima, popoloso quartiere di Catania, hanno arrestato uno spacciatore di 29 anni, tale V.F. Lo scorso 10 giugno gli agenti avevano eseguito una perquisizione domiciliare in zona San Giovanni Galermo e avevano arrestato l’uomo attualmente sottoposto ai domiciliari con provvedimento emesso dal tribunale di Ragusa per essere stato colto in flagranza di reato di possesso della droga.

L’uomo è stato trovato in possesso di 250 dosi di cocaina e di marijuana, nonché di materiale utilizzato per il confezionamento della dose. Le dosi, opportunamente suddivise e pronte per la vendita al dettaglio si trovavano in altrettanti sacchetti di cellophane trasparenti. La droga era marijuana e cocaina, come accertato dal laboratorio tossicologico forense dell’università di Catania.

Il pubblico ministero ha disposto gli arresti domiciliari per V.F.. dopo il giudizio per direttissima è stato convalidato l’arresto ai domiciliari con la modalità del braccialetto elettronico.